Eccellenza: domani un altro derby col tecnico che torna in valdarno a distanza di otto anni. L’ex Palazzi ritrova la Sangio: "Gli azzurri sono un duro ostacolo per la mia Baldaccio»
SAN GIOVANNI L’ultima volta che Mario Palazzi si sedette sulla panchina azzurra fu il 21 maggio 2017, nella drammatica sfida playout...
SAN GIOVANNIL’ultima volta che Mario Palazzi si sedette sulla panchina azzurra fu il 21 maggio 2017, nella drammatica sfida playout di Colle Val d’Elsa contro i biancorossi di Stefano Carobbi. Una sconfitta amara, che sancì la retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza. Poi, ad agosto, arrivò il ripescaggio: "Probabilmente arrivammo scarichi a quell’appuntamento – afferma il tecnico della Baldaccio Bruni che domani sarà di scena a San Giovanni – dopo una lunga rincorsa per evitare le ultime posizioni. Purtroppo fu la gara di Scandicci, quella da rigiocare, a fare la differenza. L’arbitro avrebbe potuto far proseguire la partita, stavamo vincendo e a cinque minuti dalla fine si infortunò, annullando di fatto il nostro vantaggio. È un dispiacere che ancora oggi porto dentro di me". A distanza di otto anni da quell’esperienza, Palazzi ritroverà il "Fedini" da avversario.
Da un anno e mezzo alla guida della Baldaccio Bruni, domani sarà costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna a causa della squalifica: "La Sangiovannese merita altre categorie, ma evidentemente qualcosa è andato storto l’anno scorso. Ora ci ritroviamo di fronte per una partita che, per noi, sarà dura: la Sangio è in condizione e sta vivendo un buon momento. L’ho vista contro la Sansovino e mi ha fatto un’ottima impressione. Noi, però, vogliamo riscattarci dopo la sconfitta con la Sansovino, che per quanto costruito in campo non meritavamo". Infine, uno sguardo al campionato, mai così equilibrato e competitivo: "Rispetto allo scorso anno il livello si è alzato: ci sono tre o quattro squadre con qualcosa in più. Penso a società che hanno investito molto e che puntano apertamente al successo finale con organici di primo livello. Per il resto, sarà un torneo livellato".
Massimo Bagiardi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su