Eccellenza: domenica al Fedini una partita fondamentale per la formazione di Calderini. Sangio, la Colligiana nel mirino. Manes e compagni per il riscatto

SAN GIOVANNIA oltre sette anni di distanza Sangiovannese e Colligiana si ritroveranno di fronte questa domenica al Virgilio Fedini. L’ultimo precedente tra le due formazioni, infatti, è datato 29 aprile del 2018 e fu una gara che tutti gli sportivi del Marzocco non possono assolutamente dimenticare dato che l’1-0 col quale si concluse la disputa, merito di una splendida punizione di Francesco Disanto in apertura di ripresa, permise all’allora gruppo di Agostino Iacobelli di staccare il pass per i play-off di serie D poi giocati due settimane dopo a Imola. Allo stesso tempo la formazione senese retrocedette in Eccellenza, in una sorta di rivincita dello spareggio giocato in Valdelsa un anno prima che condannò alla discesa nei campionati regionali la Sangiovannese di Mario Palazzi e bomber Alessandro Morbidelli.

Corsi e ricorsi storici per una sfida che ha da sempre regalato emozioni forti alle opposte tifoserie, dal 2015 a oggi sono andate in scena a San Giovanni tre sfide tra le due compagini con un pareggio per 0-0, un rocambolesco 4-3 per i senesi il 22 gennaio del 2017 e un anno e mezzo dopo il successo di misura che consegnò, in pratica, l’ultima vera soddisfazione alla tifoseria azzurra che ha poi passato anni bui culminati, lo scorso 4 maggio, con il ritorno nel massimo torneo regionale.

L’obiettivo di Manes e compagni è mettere alle spalle la brutta sconfitta di sabato a Siena col Valentino Mazzola, una gara mal giocata fin dalle prime battute e decisa da due grossolani errori della difesa che ha di fatto chiuso la serie positiva di quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le due formazioni sono appaiate in graduatoria a 9 punti ciascuna, la Colligiana è reduce da tre sconfitte consecutive con due di queste tra le mura amiche con Grassina e, nell’ultimo turno, con la Baldaccio Bruni.

Massimo Bagiardi