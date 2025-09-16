Eccellenza. Domenica no per le ferraresi, Comacchio in crisi

Se si esclude l’Ars et Labor, è stato un weekend avaro di soddisfazioni (e di gol) per le ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. A cominciare dal Mesola, incappato sabato pomeriggio in un roboante tonfo casalingo per mano del Santarcangelo (0-4): dopo le buone cose fatte vedere nelle prime due giornate, sicuramente un passo indietro sul piano del gioco e dell’attenzione per l’undici di mister Cavallari, che non dimentichiamoci però essere una neopromossa. I castellani avranno modo di rifarsi nel prossimo turno, quando saranno ospiti della Sampierana, che domenica ha battuto a domicilio uno spento Sant’Agostino. Anche per i ragazzi di mister Biagi un deciso calo rispetto alle prime due uscite in campionato, dove si era vista una squadra compatta e ordinata, mentre coi forlivesi sono stati gli ultimi venti minuti ad essere fatali: prima Montesi al 70’, poi Pieri allo scoccare del 90’ hanno inflitto ai biancoverdi la prima sconfitta stagionale. Niente regalo di compleanno, dunque, per il patron Bruno Lenzi, e i ramarri dovranno ora lavorare sodo in questa settimana per arrivare pronti al match di domenica prossima sul campo del Faenza. Avvio complicatissimo per la Comacchiese, ferma a zero punti dopo tre giornate, ed incapace di rendersi pericolosa in attacco: i lagunari hanno subito sei gol in 270’, segnandone zero, ed in casa del sorprendente Cava Ronco la partita ha preso la piega dei padroni di casa già nel primo tempo, con la rete di Sango intorno alla mezzora. Nella ripresa a chiudere i conti è stato Franchini, mentre gli uomini di Candeloro hanno faticato di nuovo a concretizzare davanti, segno di un attacco che forse ha bisogno di qualche innesto ulteriore. Domenica al "Raibosola" arriverà l’Osteria Grande per provare finalmente a togliersi da quota zero in classifica.

j.c.