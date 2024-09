Eccellenza Dopo il successo in Coppa domenica debutto interno con il Certaldo. La Massese vuole partire forte. Attesa per l’esordio in campionato

La Massese è entrata in modalità campionato. Dopo il bell’esordio in Coppa, con il successo sul quotato Real Forte Querceta, c’è la volontà per i bianconeri di stupire anche nel torneo d’Eccellenza che vede un debutto altrettanto complicato contro un’altra retrocessa dalla serie D. L’avversario di turno sarà il Certaldo che, nella sua prima uscita ufficiale, ha pareggiato a reti inviolate a Colle Val D’Elsa nel match di Coppa contro la Colligiana. Gli apuani avranno il vantaggio domenica di poter giocare nel proprio stadio, il Gianpiero Vitali, che è fra l’altro in ottime condizioni. La società zebrata in questi giorni, anche attraverso la presentazione ufficiale della squadra, sta chiamando a raccolta i propri supporters e promuovendo la sottoscrizione degli abbonamenti per l’intera stagione a prezzi vantaggiosi. Il costo è di 140 euro per la tribuna (90 per le donne) e di 30 per la curva. L’acquisto può essere fatto online su liveticket o direttamente alla segreteria dello stadio nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30.

Tornando alla partita il tecnico Massimiliano Pisciotta al momento deve fare i conti con due sole defezioni. Una è quella del centrocampista Diego Bartolomei, che si sta cercando di far rientrare tra i convocati. L’altra assenza è quella risaputa di Andrea Vignali. Il capitano ha avuto modo di tranquillizzare i tifosi sulle sue condizioni anche martedì nel corso della presentazione che si tenuta a Villa Cuturi di Marina di Massa. "Si tratta di un problema di poco conto – ha affermato il fantasista massese –. E’ un’infiammazione al tallone che non ha nulla a che fare col precedente problema che mi ha fatto saltare purtroppo tutta la passata stagione. La mia speranza è di tornare a disposizione nel giro di poche settimane". Realisticamente sembra improbabile che Vignali possa già essere arruolabile per il big match di Camaiore del 15 settembre ma potrebbe fare un pensierino per quello successivo a Massa contro la Pro Livorno Sorgenti.

Gianluca Bondielli