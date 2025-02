Eccellenza: dopo le critiche in settimana, serve l’atteggiamento giusto per uscire da una situazione delicata. C’è il Russi, Sant’Agostino deve battere un colpo

Alla ricerca della vittoria perduta per il Sant’Agostino, piombato in una crisi di risultati e sprofondato in una classifica deficitaria. Spera di sbloccarsi con il Russi il nuovo allenatore Massimiliano Biagi, da poco subentrato al dimissionario Ruggero Ricci. Peraltro Biagi oggi pomeriggio (ore 14.30) affronta il suo passato, avendo allenato la formazione ravennate fino pochi anni fa. Rispetto alla gara di domenica scorsa, i ramarri non recuperano nessuno, anzi hanno perso per infortunio Anostini (foto). L’esterno veneto si è procurato una lesione al polpaccio, lo stesso infortunio, ma nell’altra gamba, che l’aveva tenuto lontano dal terreno di gioco per quasi due mesi. Salteranno la gara anche Roda e Cremaschi, ma sono sulla via del recupero: dovrebbero essere a disposizione per la prossima partita. Contro il Russi sarà uno scontro diretto per evitare i playout. All’andata fu un pareggio di rigore, uno per parte: uno trasformato da Salomone e uno da Cazzadore, peraltro Salomone salterà la trasferta a Sant’Agostino per infortunio. Il Russi è una squadra in salute, rispetto all’andata ha recuperato l’attaccante Saporetti, che dovrebbe giovarsi degli esterni Brigliadori e Venturi, con l’ex centravanti della Portuense Melandri alle spalle di Saporetti, nel ruolo di trequartista. Il direttore sportivo Marco Secchieroli si aspetta una reazione d’orgoglio. "In settimana ci siamo parlati – afferma il nocchiero del mercato ramarro – mi aspetto una prestazione all’altezza del potenziale della squadra, che vale molto più della posizione che ricopre in classifica. Basterebbe poco, la classifica è corta, con alcune vittorie consecutive usciremmo dal pantano e ci rilanceremmo". Il presidente Bruno Lenzi ha sottolineato come la squadra nell’ultimo periodo non vada in campo con l’atteggiamento giusto. "Sono perfettamente d’accordo, dopo la vittoria con il Reno la squadra si è seduta. Serve cambiare registro. Attenzione al Russi, una squadra in fiducia e serie positiva, ma che ha poca fisicità, speriamo possa andare in difficoltà sul nostro campo di gioco, che è molto pesante".

Franco Vanini