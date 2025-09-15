Eccellenza: dopo l’eliminazione in Coppa Italia, non basta il gol su punizione di Menchetti a indirizzare la partita. Giornata da dimenticare per i viola di Zacchei

CASTIGLIONESE 1 RONDINELLA 3

CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone, Viciani (75’ Autorità), Menci, Menchetti, Bernesch (85’ Ligi), Minocci, Tenti (88’ Parisi), Bebeto, Edoziogor (75’ Palazzi), Lorenzoni. Allenatore: Filippo Zacchei.

RONDINELLA MARZOCCO: Dainelli, Tomberli, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Cellai, Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Vezzi (60’ Saccardi). Allenatore: Stefano Tronconi.

ARBITRO: Simone Bianchini di Siena.

RETI: 9’ Polo, 39’ Menchetti, 43’ rig. Polo, 85’ Massai.

CASTIGLION FIORENTINO

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia non riesce a risollevare la testa la Castiglionese che registra un altro passo falso in casa questa volta per mano della Rondinella in quello che era di fatto un primo esame per la formazione di Zacchei. I fiorentini partono forte e trovano la rete al 9’ con Polo, bravo a sfruttare al meglio con un colpo di testa un cross dalla destra. I viola provano a reagire ma Bebeto da buona posizione fallisce un’occasione d’oro. Ancora Bebeto non sfrutta al meglio un pallone in area ospite, con i ragazzi di Zacchei che comunque collezionano varie occasioni fino ad arrivare al pareggio grazie al calcio di punizione di Menchetti al 38’ che ristabilisce la parità. Il risultato tuttavia è destinato a cambiare ancora. La Rondinella usufruisce di un calcio di rigore che Polo realizza per il raddoppio che chiude la prima frazione. La ripresa si apre con la Rondinella che prova a controllare, la Castiglionese a reagire. I viola troverebbero il gol del pari con Bebeto annullato per fuorigioco di millimetri, poi restano in dieci per l’espulsione di Menchetti per proteste. Con l’uomo in più i fiorentini ne approfittano per far scorrere i titoli di coda all’85’ grazie alla rete di Massai che vale il 3-1 finale. Partita segnata da tanti episodi quella che ha visto uscire sconfitta la Castiglionese in cerca ancora della prima gioia e che domenica prossima farà tappa a Figline.

Matteo Marzotti