Eccellenza. Doppio ’derby’ show. A Firenze e a Borgo

Dopo lo stop di un turno dei campionati per il maltempo che ha colpito la Toscana, l’Eccellenza oggi alle 14,30 riprende la programmazione della 10ª e 11ª giornata con alcuni derby interessanti: Firenze Ovest-Pontassieve, Fortis-Rondinella e Lastrigiana-Scandicci. Riposa Terranuova Traiana. Ieri si sono giocati alcuni anticipi: Cecina-Lanciotto Campi (3-1), Vald. Montecatini-Ponte Buggianese (0-1), Siena-Colligiana (3-0) e Sinalunghese-Asta (1-1). Mercoledì il girone B torna di nuovo in campo per il 2° turno infrasettimanale. Queste le gare odierne.

Firenze Ovest-Pontassieve (arbitro Ferrara di Piombino). Al "Paoli" la sfida diventa interessante con l’Ovest che recupera Vanni dall’infortunio e Iaquinandi graziato dal giudice sportivo. Nel Pontassieve di Brachi c’è solo l’incertezza di Gabbrielli.

Castiglionese-Audax Rufina (arbitro Ermini di Genova). Per questa trasferta aretina la Rufina non avrà l’allenatore Diotaiuti, i giocatori Bianchi e Sequi squalificati; Bachi in dubbio.

Fortis Juventus-Rondinella (arbitro Burgassi di Firenze). Al "Romanelli" la Fortis di Magera (nella foto) sarà priva di Calzolai infortunato decisa a tornare a vincere puntando su Oitana. La Rondinella è pronta a rispondere con i solisti Antongiovanni, Cragno e Pecchioli. Assente Privitera, in forse Fantechi.

Lastrigiana-Scandicci (arbitro Monti di Firenze). Alla "Guardiana" lo Scandicci si presenta privo di La Rosa infortunato e con il tecnico Ventrice in panchina che nei giorni scorsi era subentrato a Fattori. Lastrigiana dovrà fare a meno di Sarti e Guasti.

Nuova Foiano-Signa 1914 (arbitro Magnifico di Caserta). Dopo aver battuto la Castiglionese, da questa seconda trasferta consecutiva il Signa vuole capitalizzare ancora con i tre punti a spese del Foiano. A Scardigli potrebbe mancare il bombe Tempesti che lamenta ancora problemi fisici; per il resto sono tutti disponibili. Il Foiano smaltita la sconfitta subita contro la Rondinella punta al riscatto confidando molto su i bomber Adami e Betti.

G. Puleri