Eccellenza. Due successi di fila. Asta in corsa per la salvezza

Due vittorie consecutive, contro Scandicci e Rondinella Marzocco: l’Asta si è rimessa in corsa, verso la salvezza. Per gli arancioblù, adesso, l’impegno Colligiana: i ragazzi di Bartoli debutteranno sul campo di Uopini, dove d’ora in poi disputeranno le partite casalinghe. "Avevo detto ai ragazzi che la gara con la Rondinella sarebbe stata un crocevia della nostra stagione – ha spiegato il mister –: i tre punti ci avrebbero dato la possibilità di rivedere la luce. Siamo ancora in una posizione di classifica bassa, ma abbiamo avvicinato il treno salvezza. La speranza è che, punto dopo punto, nel nuovo anno, possiamo guardare la graduatoria in maniera diversa, anche se la strada è ancora tanto, tanto lunga". A decidere il match, domenica, l’ultimo arrivato Louis Dième. "E’ stata una bella partita – ha affermato Bartoli –: nel primo tempo, difendendoci bassi, potevamo sfruttare meglio le diverse ripartenze, siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio, abbiamo sbagliato due-tre situazioni importanti. Nella ripresa invece hanno fatto meglio loro, ma ci siamo difesi con abnegazione. Il gol? Dopo una riconquista sulla nostra trequarti, in tre passaggi siamo entrati in porta e quello di Dième è stato un gran bel tocco di tacco".