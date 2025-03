Eccellenza, duello in vetta: "La Rata può solo vincere"

In un campionato così equilibrato ogni partita mette sul piatto punti pesanti. L’allenatore Luca Manisera presenta questo turno dove continua il duello a distanza tra K Sport e Maceratese per la vetta, ma anche in fondo alla classifica ci sono scontri molto interessanti.

Monturano-Osimana: "È una gara in cui entrambe si giocano tantissimo: il Monturano non può commettere passi falsi in casa per rimanere quantomeno attaccato alla zona playout, l’Osimana deve puntare al quarto posto se vuole centrare i playoff".

Fano-Montefano: "È una partita non partita. Resta solo tanta delusione perché alla fine si è avverato che il Fano avrebbe fatto molta fatica ad arrivare alla conclusione".

Atletico Mariner-Matelica: "L’Atletico è reduce da una grande vittoria e sta facendo un buon percorso. Il Matelica deve capire quali stimoli può avere ancora considerando che i playoff sono difficilmente raggiungibili. È una partita più importante per la formazione di casa che per gli ospiti".

Chiesanuova-Portuali Dorica: "Chiesanuova deve sfruttare il turno casalingo per confermare il terzo posto. I Portuali hanno infilato dei risultati negativi che stanno compromettendo quella parte positiva fatta all’inizio".

K Sport Montecchio Gallo-Sangiustese: "La capolista K Sport è lanciatissima ed è favorita contro una Sangiustese che deve fare punti per provare a centrare un obiettivo difficile rappresentato dai playoff".

Maceratese-Fabriano Cerreto: "La Maceratese affronta una formazione in ripresa e che sta bene, ma i biancorossi non possono commettere errori giocando in casa e hanno le carte in regola per conquistare la vittoria e ricaricare l’ambiente. Il campionato è ancora lungo e la Maceratese ha tanto da dire".

Montegranaro-Urbino: "L’Urbino è stato rilanciato dalla vittoria contro la Maceratese e adesso guarda ai playoff, sarà una bella partita tra formazioni che fanno un bel calcio e che possono contare su ottimi interpreti".

Urbania-Tolentino: "Il Tolentino ha preso un grandissimo ritmo. I cremisi stanno bene e vorranno consolidare il quarto posto, l’Urbania ha un po’ rallentato ma ci sono le premesse per assistere a una partita interessante tra allenatori che fanno giocare bene le squadre".