Eccellenza: è derby. Asta senza paura. Bartoli: "Voglio grande attenzione»

Dopo il prezioso successo centrato sul campo del Figline il morale in casa Asta Taverne, è alto. Gli arancioblù, nel derby di oggi, contro il Mazzola (al campo Satini fischio di inizio alle 15), vogliono dare continuità al risultato ottenuto e anche una scossa al loro cammino interno. "Dopo un brutto passo falso in casa (la sconfitta per 0-3 con la Colligiana ndr) abbiamo avuto una grande reazione – ha sottolineato il tecnico Bartoli (nella foto) –. La vittoria di Figline è stata netta e convincente, contro una squadra che non aveva mai perso e che stava attraversando un ottimo momento. I ragazzi hanno disputato una bellissima gara". Asta e Mazzola si ‘conoscono’ bene... "Ebbene sì, ormai questo derby lo giochiamo quattro volte l’anno – dice l’allenatore – e ogni stagione regala sempre belle emozioni. Metterli in difficoltà non è mai facile: sono una squadra quadrata in ogni reparto che può contare su individualità importanti. Dal canto nostro dovremo fare una partita attenta e solida in difesa, cosa che in casa non sempre siamo riusciti a fare; allo stesso tempo essere bravi e cinici nelle occasioni che ci verranno concesse". Sul piano mentale, il mister invita la squadra a mantenere alta la concentrazione e a proseguire nel percorso di crescita. "Credo che il nostro processo di maturazione non sia ancora giunto al termine – ha chiuso –. Siamo un gruppo che deve tenere l’asticella altissima in ogni partita e in ogni allenamento, perché alla prima disattenzione rischiamo di pagare conseguenze pesanti".

A dirigere Asta-Mazzola sarà l’arbitro Gabriel Kercaj della sezione di Pistoia; gli assistenti Matteo Rocchi di Pontedera e Luigi Egitto di Arezzo.