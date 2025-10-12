Eccellenza: è derby. Mazzola deciso. Ghizzani: "Sarà una sfida tosta»

"Vogliamo continuare nel nostro percorso, consapevoli delle difficoltà che ci darà l’Asta, formazione che conosciamo bene e che conosce noi". Così ieri il tecnico del Mazzola Marco Ghizzani (nella foto a sinistra) alla vigilia del derby cittadino contro gli arancioblu, già affrontati due volte in Coppa Italia di categoria. "Non ho ancora deciso chi giocherà ma indipendentemente da questo mi aspetto una sfida tosta come lo sono tutte in questo girone di Eccellenza. Dobbiamo avere rispetto dei nostri avversari ma anche saper essere bravi a gestire i momenti della gara. Giocheremo in un campo ampio, simile a quello dove ci alleniamo quotidianamente. Proveremo a fare la partita con attenzione e giocando con i nostri riferimenti", conclude il tecnico. Insieme a Ghizzani alla vigilia ha parlato anche il giocatore del Mazzola Mattia Capezzuoli. "Mi aspetto una gara difficile contro un avversario di valore come ha già dimostrato in Coppa. Vogliamo tornare alla vittoria dopo il pareggio di domenica scorsa contro l’Antella. Ci arriviamo bene e con le giuste motivazioni". Tre vittorie e un pareggio in campionato più il passaggio del turno in Coppa dieci giorni fa contro il Belvedere Grosseto. L’inizio dell’annata per i biancoazzurri è molto incoraggiante. "Veniamo da un ottimo avvio di stagione, nel gruppo si respira un bel clima. I risultati stanno arrivando e c’è fiducia ma sappiamo che durante le annate ci sono momenti in cui si fa più fatica. L’importante è restare sempre concentrati. Sono contento dello spazio che ho trovato finora – sottolinea Capezzuoli - voglio crescere ancora essendo un under ed imparare dai calciatori più esperti del gruppo".