Eccellenza. E il Fratta Terme scalpita verso Ferrara

Si è alzato il velo sul nuovo Fratta Terme, che nella serata di lunedì, con una cena all’interno del campo sportivo Spazzoli, ha ospitato circa 150 persone per presentare la rosa e la nuova maglia che, fra appena 10 giorni, debutteranno allo stadio Mazza di Ferrara contro la Ars et Labor, erede della scomparsa Spal.

"Affronteremo club con spalle grosse e tanti soldi – ha detto durante la serata il direttore generale biancoverde Andrea Fiumi –, ma noi l’Eccellenza la vogliamo fare e la faremo a testa alta. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e ci toglieremo anche qualche soddisfazione". Ma se il dito indica la luna, Fiumi guarda ancora più avanti. "L’Eccellenza è solo un punto di partenza – continua il dg –-. Non tanto per la categoria, ma perché è figlia di una programmazione che parte da lontano, e non guarda solo all’oggi. Vogliamo investire nel territorio e nelle sue strutture: già negli ultimi anni abbiamo creato importanti sinergie col territorio, come con Collinello, Panighina e Capocolle, perché per i ragazzi, per il loro bene e il bene del territorio, i campanilismi vengono messi da parte".

"Questa società ha il merito di crederci sempre e di raggiungere risultati importanti – continua Filippo Scogli, sindaco di Bertinoro –. La collaborazione tra le varie associazioni e il coinvoldimento dei vari impianti è fondamentale e come Comune supporteremo questo impegno per raggiungere un obiettivo di tutto il territorio. Ovvero quello di dotarci di impianti all’avanguardia, per poter continuare a fare sport al meglio".

Nel frattempo, in vista della trasferta ferrarese che segna anche il debutto in campionato del prossimo 31 agosto, la società biancoverde metterà a disposizione dei tifosi due pullman: uno è già stato riempito e il secondo è sulla stessa strada.