Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza. E il Fratta Terme scalpita verso Ferrara

Eccellenza. E il Fratta Terme scalpita verso Ferrara

Cena per salutare la nuova annata alla presenza anche del sindaco Scogli. Esordio il 31 contro l’erede della Spal.

di ENRICO MAGNANI
20 agosto 2025
Il plotone bertinorese biancoverde con ai lati la divisa ufficiale della stagione

Il plotone bertinorese biancoverde con ai lati la divisa ufficiale della stagione

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Si è alzato il velo sul nuovo Fratta Terme, che nella serata di lunedì, con una cena all’interno del campo sportivo Spazzoli, ha ospitato circa 150 persone per presentare la rosa e la nuova maglia che, fra appena 10 giorni, debutteranno allo stadio Mazza di Ferrara contro la Ars et Labor, erede della scomparsa Spal.

"Affronteremo club con spalle grosse e tanti soldi – ha detto durante la serata il direttore generale biancoverde Andrea Fiumi –, ma noi l’Eccellenza la vogliamo fare e la faremo a testa alta. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e ci toglieremo anche qualche soddisfazione". Ma se il dito indica la luna, Fiumi guarda ancora più avanti. "L’Eccellenza è solo un punto di partenza – continua il dg –-. Non tanto per la categoria, ma perché è figlia di una programmazione che parte da lontano, e non guarda solo all’oggi. Vogliamo investire nel territorio e nelle sue strutture: già negli ultimi anni abbiamo creato importanti sinergie col territorio, come con Collinello, Panighina e Capocolle, perché per i ragazzi, per il loro bene e il bene del territorio, i campanilismi vengono messi da parte".

"Questa società ha il merito di crederci sempre e di raggiungere risultati importanti – continua Filippo Scogli, sindaco di Bertinoro –. La collaborazione tra le varie associazioni e il coinvoldimento dei vari impianti è fondamentale e come Comune supporteremo questo impegno per raggiungere un obiettivo di tutto il territorio. Ovvero quello di dotarci di impianti all’avanguardia, per poter continuare a fare sport al meglio".

Nel frattempo, in vista della trasferta ferrarese che segna anche il debutto in campionato del prossimo 31 agosto, la società biancoverde metterà a disposizione dei tifosi due pullman: uno è già stato riempito e il secondo è sulla stessa strada.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su