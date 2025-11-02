Eccellenza e Promozione

Tutti in campo alle 14,30 oggi i dilettanti.

Eccellenza. Nell’11^ giornata in casa solo la Cdr Mutina (out Gollini, nella foto il portiere Patrick Auregli) che dopo un punto in 3 gare riceve lo Zola al completo. Il Formigine (ko Diallo, Guerri e De Pietri Tonelli, da valutare Davoli e Napoli) rilanciato da 2 successi di fila viaggia a Fiorenzuola (fuori Malagoli, Caradonna e lo squalificato Zucchini), mentre per il Terre di Castelli (2 ko nelle ultime 3) c’è la trasferta di Carpineti con la Vianese: reggiani senza Contipelli e l’ex Falanelli, negli oronero mancano Karapici, Caniparoli (rischio crociato) e Masoch, in dubbio Mondaini e Corsi, rientra Mata.

Promozione. Gli unici due derby dell’11^ giornata riguardano le due capolista. Dopo il primo ko la Sanmichelese (fuori Casini e Farina) riceve La Pieve (ko Cataldo e Cheli) in striscia utile da 3 gare, mentre il Medolla San Felice (out un mese Adusa) gioca a Soliera (gialloblù privi di Caselli, in dubbio Gianelli, Vignocchi, Vaccari, Feninno e Pagano). Nelle altre gare il Maranello (fuori Schiavone, Restilli, Baafi e Fontana per cui si teme il crociato, in dubbio Khalfaoui) dopo 3 sconfitte di fila gioca uno scontro salvezza cruciale sul campo del fanalino Casalgrande, il Castelnuovo (out Cavani, Gilioli, Nizzoli, Pivetti, Goldoni e Reggiani) prova a scuotersi dopo 2 soli punti in 5 gare contro lo Sporting Scandiano, il Camposanto (out Deliu) se la vede a San Felice con la Virtus Correggio mentre il Montombraro (out Carnazza e Andrea Sighinolfi A.) va a Castellarano. Nel girone ’C’ per il Castelfranco senza Pedone e Gargiulio c’è il Faro.

Anticipi. Ravarino-Nonantola 1-2 (Prima D), V. Bagnolo-Limidi 1-0 (Seconda E), Fox Junior-Ubersetto 0-0 (Seconda F), San Francesco-Fonda P. 4-0 (Terza A), Ganaceto-Union 81 1-1 (Terza B).

d.s.