Eccellenza e Promozione: cambiamenti e conferme per le squadre emiliane

Dopo la chiusura della regular season le squadre che hanno già terminato il loro percorso stanno iniziando a programmare. In Eccellenza salvo colpi di scena la Cdr Mutina (che domani sera festeggerà la promozione da Bobotti a Modena) andrà vanti con mister Andrea Paganelli. Al Terre di Castelli certo l’addio da Maurizio Domizzi (verso Correggio con Sasà Greco come ds dall’Arcetana) e pronto Mirko Fontana. Conferma per Francesco Cattani al Formigine. In Promozione dopo l’incontro di ieri sera salgono all’80% le chance di proseguire il rapporto fra il Medolla e mister Alessandro Semeraro, entro 48 ore l’annuncio. Dopo una promozione e una salvezza si salutano il Montombraro e mister Fabio Fanti: "la società – si legge nel comunicato – coglie l’occasione per ringraziare Fabio e il suo staff per l’impegno profuso e augurargli le migliori sorti per il futuro". A Castelnuovo resterà Marco Casagrandi. In casa La Pieve possibile la riconferma di Andrea Barbi, al Ganaceto da valutare Matteo Virgilio. Prima della retrocessione Colombaro e Smile avevano già annunciato le riconferme di Perziano e Battaglioli.

Spareggio. Dovrebbe giocarsi a Fiorenzuola domenica 11 lo spareggio per la D Nibbiano-Correggese.