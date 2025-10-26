ECCELLENZA E Promozione. Cdr a Brescello, vista playoff. Brividi Formigine con la Bobbiese

Col nuovo orario tutti in campo alle 14,30 oggi i dilettanti. Eccellenza. Nella 9^ giornata sfida con vista playoff per la Cdr Mutina (out Gollini) sul campo del Brescello decimato dalle assenze di Monica, Marmiroli, Marconi, Rizzi e Fanti. Il Terre prova a risalire ospitando il Salso: Cattani non ha Karapici (sospetto menisco, torna a gennaio), Corsi e Masoch, nei ducali squalificato El Hani. Si gioca tanto in chiave salvezza (e anche Mezzetti per la panchina) il Formigine a Bobbio: piacentini senza Spotti e Borsatti oltre a Colley e Guglielmetti, nei verdeblù fuori Maletti, Diallo, Davoli e Guerri, in forse Napoli.

Promozione. Nella 9^ giornata due derby in vetta. La Sanmichelese a punteggio pieno (8 su 8) senza Casini, Farina e Paganelli ospita il Maranello (Orlandi e Schiavone out). Il Medolla San Felice a -1 va a San Felice col Camposanto senza Guidone (tribuna) e con Adusa in panchina, out anche Saracino e Vanga squalificati, nella Virtus fuori Tammaro, Maxwel e Casari. Lo United Carpi (Garlappi, Malagoli, Mebelli out) gioca a Casalgrande (al completo), La Pieve rilanciata dal primo successo (ko Loussi e Cataldo) va a Rio Saliceto (fuori Fall e Fontanesi), la Solierese (fuori Caselli, Meccorapaj, Vaccari e Gianelli) ospita lo Scandiano (ko Duci) e il Montombraro al completo e la vede con un Baiso. Nel girone ’C’ c’è Castelfranco-Casumaro.

Anticipi. Atletico Spm-Colombaro 0-4 (1^D), Concordia-Villadoro 0-3 (2^E). Audax C.-San Faustino 1-1 (2^F), Magreta-Gioconda 2-0 (3^A), Manzolino-Fides P. 1-0 (3^B), Cortilese-Montecchio U21 2-1 (3^ Reggio).