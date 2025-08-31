Eccellenza e Promozione, coppa Italia: gli incroci delle aretine. Sansovino-Baldaccio, si fa sul serio

AREZZOIl tempo degli esperimenti è terminato, da oggi si fa sul serio. I dilettanti ripartono con una nuova stagione dove l’esordio in competizioni ufficiali è rappresentato dal primo turno delle gare valide per la Coppa Italia. In Eccellenza la Sansovino del presidente Iacomoni, una squadra costruita e rafforzata per puntare decisamente in alto, si prepara a vivere il ritorno in Eccellenza davanti al proprio pubblico contro la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. Un allenatore esperto alla guida di un gruppo rinnovato ma che presenta esperienza come non mai visti gli arrivi dalla vicina Sansepolcro come Gorini e Quadroni ad esempio. Appuntamento per la gara di andata questo pomeriggio alle 15 allo stadio Le Fonti. Per la Sangiovannese, archiviata la retrocessione, c’è da ripartire con un nuovo corso ospitando la Castiglionese di Zacchei al Fedini nel pomeriggio (ore 16).Tra sette giorni il ritorno, anche se è Castiglionese-Sangiovannese da quanto emerge scenderanno in campo sabato 6 settembre. In Promozione calcio di inizio alle 15,30 e si parte subito con una Coppa Italia all’insegna di incroci interessanti. In primis quello tra Montagnano e Alberoro, con i torelli di Fani tra le big del girone che puntano al salto di categoria. Arbitro dell’incontro sarà Sara Schinco Arezzo, coadiuvata da Fabio Cerofolini e Marco Noferi, anche loro della sezione di Arezzo. Alla stessa ora il Viciomaggio e il Casentino Academy si affronteranno in quello che è un incontro tra due formazioni che hanno cambiato guida tecnica nel corso dell’estate.

Matteo Marzotti