Eccellenza e Promozione. Debutto con derby per Pietracuta e Young. Il Riccione al ’Nicoletti’ aspetta il Diegaro

di DONATELLA FILIPPI
31 agosto 2025
Primo giro di giostra in campionato per le squadre di casa nostra di Eccellenza e Promozione. Occhi puntati sul derby che andrà in scena a Pietracuta tra i padroni di casa e lo Young Santarcangelo. Mentre la Spal debutterà in casa contro il Fratta Terme. In Promozione il Bellariva Virtus affronterà la Stella, il Misano il Classe. Esordio casalingo per il Riccione con il Diegaro. Bellaria Igea a San Pietro e Vis Novafeltria con il Reno.

Eccellenza (1ª giornata, ore 17.30): Ars et Labor Ferrara-Fratta Terme, Comacchiese-Russi, Fcr Forlì-Massa Lombarda, Mesola-Faenza, Mezzolara-Sampierana, Osteria Grande-Castenaso, Pietracuta-Young Santarcangelo (ore 16.30), Sant’Agostino-Sanpaimola, Solarolo-Medicina.

Promozione (1ª giornata, ore 14.30). Girone C: Bentivoglio-Masi Torello Voghiera, Casumaro-Felsina, Centese-Sparta Castel Bolognese, Faro Gaggio Montano-Valsanterno, Msp-Granamica, Valsetta-Gallo, Virtus Castelfranco-Dozzese, X Martiri-Petroniano Idea Calcio. Riposa: Atletico Castenaso. Girone D: Bakia-Savignanese, Bellariva Virtus-Stella, Civitella-Bagnacavallo, Classe-Misano, Roncofreddo-Gambettola, Riccione-Diegaro, San Pietro in Vincoli-Bellaria Igea Marina, Vis Novafeltria-Reno. Riposa: Cervia United.

