Eccellenza e Promozione. Fcr Forlì: esonerato Muccioli, panchina affidata a Mordini

Due avvicendamenti sulle panchine dei dilettanti: quelle di Fcr Forlì ed Edelweiss Jolly, rispettivamente seconda e terza squadra, per categoria, della città. L’Fcr (ovvero il Cava-Ronco) ha esonerato Simone Muccioli dopo la pesante sconfitta casalinga 1-4 domenica scorsa col Massa Lombarda. A tre giornate dalla conclusione dell’Eccellenza l’Fcr, con 39 punti, vanta un solo punto sul S.Agostino, al momento il primo dentro alla zona playout. La panchina della squadra biancorossa è stata affidata a Daniele Mordini (nella foto), responsabile del settore giovanile ed allenatore dell’Under 19, che domenica esordirà nello scontro salvezza in casa del Reno, quint’ultimo a quota 36.

In casa Edelweiss Jolly invece, in Promozione, dopo le dimissioni rassegnate da Roberto Pirazzini all’indomani del 6-1 subito in casa del Riccione 1926, le redini sono passate al viceallenatore Marco Prati, che domenica guiderà la squadra nel match interno col Civitella nel terzultimo turno del campionato. per tentare una difficile rimonta e potersi giocare la salvezza ai playout. I biancazzurri, con 25 punti, occupano il terzultimo posto.

Un particolare curioso: sia Mordini che Prati, in due epoche diverse, sono stati a lungo mediani del Forlì: Mordini partecipando alla scalata sino alla serie C dei galletti dopo la rifondazione; Prati giocando le storiche partite di Coppa Italia con Foggia, Piacenza e Milan.

Franco Pardolesi