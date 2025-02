Eccellenza e Promozione Gli anticipi: 1-1 nel derby, a Sant’Alberto passa la capolista Tropical Coriano. Cervia–Spiv 2-0. Pari tra Massa e Solarolo, sfortunata la Reno

Due gli anticipi nel girone B di Eccellenza ed entrambi con formazioni ravennati in campo. Al "Dini e Salvalai" è andato in scena il derby Massa Lombarda-Solarolo (finale 1-1) mentre al Nostini di Sant’Alberto, la Reno ospitava la capolista Tropical Coriano (0-1), priva del suo tecnico, Massimo Scardovi, squalificato dopo il burrascoso finale dello scorso turno, culminato con la sconfitta casalinga dei rimini 0-2 per mano dei forlivesi del Fcr.

Il Tropical vuole conquistare la vittoria ad ogni costo, anche perché ha 3 punti di vantaggio sul Mezzolara che, tuttavia, ha una gara in meno – quella col Solarolo che recupererà in Romagna mercoledì sera – e un altro passo falso porterebbe al richio di ricongiungimento. Dopo un primo equilibrato è il subentrante Daniel Barbatosta a regnare la rete della vittoria per il Tropical al 26’ del secondo tempo. Malgrado i disperati tentativi dei locali della Reno, il risultato non cambia più e la capolista si impone 1-0, tornando a vincere dopo un periodo non felicissimo.

A Massa passa per prima in vantaggio la squadra di casa con Luigi Battiloro che insacca dopo 16’ ma gli ospiti pareggiano nel recupero del primo tempo (46’) con Malo che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Malgrado l’impegno delle due formazioni, che lottano per evitare i playout il risultato, non cambierà più sino alla fine della contesa e la posta viene divisa equamente. Risultato che soddisfa sicuramente entrambe con qualche rammarico in più per il Massa Lombarda.

Anche nel girone D di Promozione l’anticipo coinvolge formazioni della provincia: infatti il Cervia United ospita, allo stadio dei Pini, il San Pietro in Vincoli. I cervesi sono quarti e in zona playoff che, tuttavia, ora non si disputerebbero, visto che il divario dei ravennati dal terzo posto, occupato dalla Fratta, è di 11 punti, troppi per disputare gli spareggi promozione. Il Cervia United, comunque, fa il suo, battendo 2-0 la squadra delle Ville Unite con un gol per tempo: sblocca il risultato Angeli al 45’ del primo tempo e lo rende più rotondo Nicolini al 33’ della ripresa.