Eccellenza e promozione: gli incroci di coppa italia. Sansovino-Baldaccio clou della giornata

Il tempo degli esperimenti è terminato, da oggi si fa sul serio. I dilettanti ripartono con r la Coppa Italia. In Eccellenza la Sansovino del presidente Iacomoni, una squadra costruita e rafforzata per puntare decisamente in alto, si prepara a vivere il ritorno in Eccellenza davanti al proprio pubblico contro la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. Appuntamento per la gara di andata questo pomeriggio alle 15 allo stadio Le Fonti. Per la Sangiovannese, archiviata la retrocessione, c’è da ripartire con un nuovo corso ospitando la Castiglionese di Zacchei al Fedini nel pomeriggio (ore 16). Tra sette giorni il ritorno, anche se è Castiglionese-Sangiovannese da quanto emerge scenderanno in campo sabato 6 settembre.

In Promozione calcio di inizio alle 15.30 e si parte subito con una Coppa Italia all’insegna di incroci interessanti. In primis quello tra Montagnano e Alberoro, con i torelli di Fani tra le big del girone che puntano al salto di categoria. Alla stessa ora il Viciomaggio e il Casentino Academy si affronteranno.