Eccellenza e Promozione. La Reno di scena a Coriano contro il Tropical. Faenza contro il Bellariva del bomber Bargelli

Si giocano in questo weekend le gare della giornata n.14 in Eccellenza e Promozione. Due gli anticipi oggi alle 15. In Eccellenza, la Reno sarà a Coriano contro il Tropical. Tre sconfitte nelle ultime 4 giornate hanno rallentato la marcia della formazione di mister Ortolani che, benché sia scivolata al 9° posto a quota 20, resta pur sempre a -2 dalla zona playoff. Nonostante le ultime 2 gare senza reti all’attivo, il reparto offensivo della Reno (23) rimane fra i più prolifici, dotato anche del capocannoniere Filippi (9). Tabanelli è squalificato. Dal canto proprio, il Tropical – 11° in classifica a quota 17, a +2 sulla zona playout – sta facendo della regolarità la propria arma, essendo in serie utile da 5 turni (4 pareggi tutti 1-1, e una vittoria). In Promozione, nel girone D, a Rivazzurra va in scena Bellariva-Faenza. I manfredi, secondi a quota 26, a -1 dalla capolista Sampierana, sono tornati al successo dopo 3 turni. Il Bellariva (6 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte) non ha le mezze misure, ma è comunque reduce da 3 successi di fila, e propone il bomber Bargelli (capocannoniere con 8 reti).