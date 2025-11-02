Eccellenza e Promozione. Lo Young prova a risollevarsi: al ’Mazzola’ arriva il Massa

Prova subito a riscattarsi lo Young Santarcangelo che oggi torna al ’Valentino Mazzola’. I gialloblù devono dimenticare in fretta la battuta d’arresto infrasettimanale sul campo del Russi. Così, diventano fondamentali i punti in palio oggi nella gara contro il Massa Lombarda. Impresa non semplice considerando che i ravennati occupano il quarto posto in classifica e sin qui di punti ne hanno raccolti 18, ben otto in più rispetto ai padroni di casa gialloblù. Novanta minuti decisamente importanti anche per il Pietracuta che davanti al pubblico amico affronta proprio il Russi, ultimo avversario del Santarcangelo. La squadra di mister Cevoli è reduce un pareggio amaro nel turno infrasettimanale.

Eccellenza (11ª giornata): Young Santarcangelo-Massa Lombarda, Faenza-Comacchiese, Fratta Terme-Medicina Fossatone, Mesola-Solarolo, Mezzolara-Spal, Pietracuta-Russi, Sant’Agostino-Fcr Forlì, Sampierana-Castenaso, Sanpaimola-Osteria Grande.

Classifica: Spal 22; Castenaso 20; Mezzolara 19; Massa Lombarda 18; Sampierana, Fcr Forlì 17; Fratta Terme 16; Russi 15; Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 14; Faenza 11; Young Santarcangelo 10; Comacchiese, Osteria Grande 9; Mesola 7; Solarolo, Pietracuta 6.

Match casalinghi nel campionato di Promozione per Bellaria Igea Marina e Stella. Al ’Nanni’ va in scena il derby con la Vis Novafeltria, mentre in casa Stella bussa la capolista Savignanese. Il Misano va a caccia di punti sul campo del Gambettola per continuare a tenere nel mirino la capolista Savignanese avvicinata dopo il turno infrasettimanale, mentre il Riccione cerca continuità in casa del San Pietro in Vincoli, dopo la convincente vittoria nel derby con il Bellariva Virtus.

Promozione (11ª giornata, ore 14.30). Girone D: Bagnacavallo-Diegaro, Bellaria Igea Marina-Bakia, Bellariva Virtus-Vis Novafeltria, Cervia United-Classe, Roncofreddo-Civitella, Gambettola-Misano, San Pietro in Vincoli-Riccione, Stella-Savignanese. Riposa: Reno.

Classifica: Savignanese 22; Cervia United, Misano 19; Bakia, Stella, Vis Novafeltria 16; Gambettola, Roncofreddo 15; Riccione 14; Diegaro 12; San Pietro in Vincoli, Reno, Bellaria Igea Marina 10; Bagnacavallo, Bellariva Virtus 7; Civitella 6; Classe 3.