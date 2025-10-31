Eccellenza e Promozione. Lo Young lascia tutto al Russi. Il Misano rialza la testa in casa

Il turno infrasettimanale non ha consegnato punti allo Young Santarcangelo che ha lasciato tutto sul campo del Russi (1-0). A decidere il match è stata la rete segnata da Saporetti passata la mezz’ora del primo tempo. Un gol al quale i gialloblù non sono stati capaci di replicare e che complica la situazione in classifica della squadra clementina. Un punto lo ha messo invece in tasca il Pietracuta in casa del Cava Ronco (2-2). Un punto amaro per la squadra di Cevoli che, avanti con i gol realizzati da Nunze e Osayande, è stata raggiunta dal Cava Ronco grazie alla doppietta messa a segno da Garavini.

Eccellenza. Girone B (10ª giornata): Massa Lombarda-Sanpaimola 3-1, Castenaso-S.Agostino 3-2, Comacchiese-Mesola 1-0, Fratta Terme-Sampierana 1-2, Cava Ronco-Pietracuta 2-2, Medicina Fossatone-Faenza 2-3, Osteria Grande-Mezzolara 1-0, Russi-Young Santarcangelo 1-0, Solarolo-Spal.

Classifica: Spal 22; Castenaso 20; Mezzolara 19; Massa Lombarda 18; Sampierana, Cava Ronco 17; Fratta Terme 16; Russi 15; Sanpaimola, Medicina Fossatone, S.Agostino 14; Faenza 11; Young Santarcangelo 10; Comacchiese, Osteria Grande 9; Mesola 7; Solarolo, Pietracuta 6.

Il Misano batte di misura la Stella con il gol realizzato da Gudenzoni con un balzo non da poco verso il primo posto in classifica. Ha fermato la capolista Savignanese il Bellaria Igea Marina mettendo in tasca un punto prezioso, mentre la Vis Novafeltria in casa ha lasciato tutto il bottino al Roncofreddo. Nel derby con il Bellariva Virtus ha fatto la voce grossissima il Riccione. Una cinquina che è stata una sentenza con le reti messe a segno da Pasolini (serata da tris per lui), Cremonini e Ambrosini.

Promozione. Girone D (10ª giornata): Savignanese-Bellaria Igea Marina 0-0, Vis Novafeltria-Roncofreddo 0-1, Bakia Cesenatico-Cervia United 2-2, Classe-S.Pietro in Vincoli 0-0, Diegaro-Gambettola 1-1, Misano-Stella 1-0, Reno-Bagnacavallo 1-1, Riccione-Bellariva Virtus 5-0. E’ rimasto a riposo il Civitella.

Classifica: Savignanese 22, Cervia United, Misano 19; Vis Novafeltria, Stella, Bakia Cesenatico 16; Gambettola, Roncofreddo 15; Riccione 14; Diegaro 12; San Pietro in Vincoli, Reno, Bellaria Igea Marina 10; Bagnacavallo, Bellariva Virtus 7; Civitella 6; Classe 3.