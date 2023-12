Eccellenza e Promozione. Sfida ad alta quota. Per il Montespertoli

Il fine settimana di calcio dilettanti che vedrà le formazioni locali tutte impegnate domani alle 14.30 è il primo dopo la riapertura di ieri del mercato di dicembre. E ci sono già i primi movimenti. In Eccellenza scambio di punte, in pratica, tra Montespertoli e Fucecchio con il giovane Mhilli (’03) che andrà alla corte di Dell’Agnello mentre Cioni (’02) farà il percorso inverso. Sempre in uscita dal Fucecchio, poi, ieri in tarda serata lo stesso Montespertoli ha perfezionato anche il tesseramento del fantasista Falconi (’03). Entrambi saranno quindi a disposizione di mister Sarti per la difficile trasferta di domani a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio, miglior difesa del girone A ed attuale seconda forza a +5 sui gialloverdi. Tornando al Fucecchio, il match casalingo odierno vedrà i bianconeri ospitare il fanalino di coda Geotermica. Una sfida di fondamentale importanza per la società del presidente Lazzeri, che fa un appello a tutti i fucecchiesi. "Giocatori, staff tecnico e dirigenti si sono stretti forti ed uniti più che mai in questo difficile momento, dimostrando un attaccamento alla maglia più unico che raro in questo calcio moderno così privo di sentimenti. Ora c’è bisogno del vostro affetto e del vostro supporto perché questi ragazzi se lo meritano". Anche il Castelfiorentino è vigile sul mercato per cercare di rinforzarsi, ma intanto domani al Neri riceve il Lanciotto per dare una sterzata alla propria stagione. I gialloblù sono infatti ultimi con la Geotermica a quota 7, la metà dei punti dei campigiani che in trasferta hanno però perso 4 delle 5 gare disputate finora. Scendiamo in Promozione dove nel girone A il match clou è quello che attende la Real Cerretese a San Piero a Sieve. I locali comandano infatti la classifica con 25 punti, uno sopra al team di mister Petroni, che hanno deciso di non fare operazioni in questa finestra di mercato. Da registrare soltanto le uscite di Iannello all’Academy Porcari e Shahini al Ponsacco. Nel girone B, invece, trasferta complicata per il Montelupo, che sarà di scena ad Albinia contro l’Atletico Maremma. Gli amaranto hanno infatti un solo punto di vantaggio sui grossetani.