Eccellenza e Promozione. Young, al Mazzola arriva il Faenza. Il Bellaria cade contro il Diegaro
Dopo aver conquistato la prima vittoria, e i primi punti della stagione, il Pietracuta oggi va a bussare alla porta...
Dopo aver conquistato la prima vittoria, e i primi punti della stagione, il Pietracuta oggi va a bussare alla porta della Comacchiese ultima della classe per dimostrare di essere uscito dal tunnel. Gara casalinga, invece, per lo Young Santarcangelo che al ’Mazzola’ riceve il Faenza con l’obiettivo di staccarsi dalla zona bassa della classifica e iniziare a guardare alla zona più nobile.
Eccellenza (8ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Young Santarcangelo-Faenza, Fratta Terme-Sanpaimola, Fcr Forlì-Solarolo, Massa Lombarda-Mesola, Osteria Grande-Spal (Stadio Zucchini, Budrio), Russi-Sampierana. Ieri: Medicina Fossatone-Sant’Agostino 1-1.
Classifica: Fratta Terme, Spal 15; Castenaso 14; Massa Lombarda, Fcr Forlì, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 14; Mezzolara 13; Sanpaimola, Sampierana 11; Russi 9; Young Santarcangelo 8; Faenza 6; Osteria Grande 5; Mesola 5; Solarolo 4; Pietracuta 3; Comacchiese 2.
Niente da fare per il Bellaria Igea Marina in casa del Diegaro (3-1). Nell’anticipo dell’ottava giornata ai biancazzurri non è stato sufficiente il gol realizzato a inizio ripresa da Vitali, subito dopo aver subito la rete del raddoppio da parte dei padroni di casa. In campo oggi il Misano che al Santamonica riceverà la visita del Cervia, mentre il Riccione cerca il riscatto davanti al pubblico amico del ’Nicoletti’ contro il Civitella. In casa del Bakia Cesenatico è di scena il Bellariva Virtus, mentre la Stella va a bussare alla porta del Reno. Domenica di riposo invece, come da calendario, per la Vis Novafeltria, reduce dalla vittoria casalinga proprio contro il Riccione.
Promozione (8ª giornata, ore 15.30). Girone C: Sparta Castel Bolognese-Petroniano. Girone D: Bagnacavallo-Gambettola, Bakia-Bellariva Virtus, Classe-Roncofreddo, Misano-Cervia United, Reno-Stella, Riccione-Civitella, Savignanese-San Pietro in Vincoli. Ieri: Diegaro-Bellaria Igea Marina 3-1. Riposa: Vis Novafeltria.
Classifica: Savignanese 19; Misano 16; Cervia United 14; Vis Novafeltria 13; Stella 12; Diegaro 11; Bakia 9; San Pietro in Vincoli, Reno, Gambettola, Roncofreddo 8; Riccione 7; Bellariva Virtus, Bagnacavallo, Civitella, Bellaria Igea Marina 6; Classe 1.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su