Eccellenza e Promozione. Young in casa della Sampierana. La Vis batte il Riccione nell’anticipo
Nella giornata in cui il Pietracuta riposa per gli impegni di diversi dei suoi giocatori, oltre a mister Cevoli, con la Nazionale di San Marino (il match casalingo contro l’Osteria Grande verrà recuperato mercoledì), lo Young Santarcangelo fa visita alla Sampierana per cercare di agganciarsi al treno delle prime della classifica e agganciare anche l’avversaria di giornata.
Eccellenza (7ª giornata, ore 15.30): Spal-Fcr Forlì, Faenza-Fratta Terme, Mesola-Castenaso, Mezzolara-Comacchiese, Sant’Agostino-Massa Lombarda, Sampierana-Young Santarcangelo, Sanpaimola-Medicina Fossatone. Rinviata (15 ottobre): Pietracuta-Osteria Grande. Ieri: Solarolo-Russi 1-1.
Classifica: Fcr Forlì, Medicina Fossatone, Castenaso, Sant’Agostino 13; Fratta Terme, Spal 12; Massa Lombarda, Sampierana, Mezzolara 10; Russi 9; Sanpaimola 8; Young Santarcangelo 7; Faenza 6; Osteria Grande 5; Mesola, Solarolo 4; Comacchiese 2; Pietracuta 0.
In Promozione braccia alzate al cielo per la Vis Novafeltria che nell’anticipo della settima giornata non lascia niente al Riccione davanti al pubblico amico. Decisivo il gol realizzato da Sebastiani a un soffio dall’intervallo. La Vis balza così al secondo posto in classifica aspettando i risultati delle gare di oggi. Nelle quali la capolista Misano sarà impegnata sul campo del San Pietro in Vincoli terz’ultimo della classe, mentre la Savignanese, che con la squadra di Muratori condivide il primo posto, sarà impegnata in casa del Bellariva Virtus. Match al ’Nanni’ per il Bellaria Igea Marina che attenderà la visita del Reno, mentre la Stella davanti ai tifosi di casa se la vedrà con il Bagnacavallo in una gara non impossibile.
Promozione (7ª giornata, ore 15.30).
Girone D: Bellaria Igea Marina-Reno, Bellariva Virtus-Savignanese, Cervia United-Diegaro, Civitella-Classe, Roncofreddo-Bakia, San Pietro in Vincoli-Misano, Stella-Bagnacavallo. Ieri: Vis Novafeltria-Riccione 1-0. Riposa: Gambettola.
Classifica: Misano, Savignanese 16; Vis Novafeltria 13; Cervia United 11; Stella 9; Reno, Gambettola, Bakia, Diegaro 8; Riccione, Roncofreddo 7; Bellariva Virtus, Bagnacavallo 6; San Pietro in Vincoli 5; Bellaria Igea Marina, Civitella 3; Classe 1.
