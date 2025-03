Eccellenza E’ quinto in classifica, un punto in più dei bianconeri. Massese, arriva il Montespertoli. Una partita chiave per i playoff

Si giocherà tantissimo la Massese in questo 25° turno del campionato di Eccellenza. I bianconeri, sesti con 37 punti, domenica infatti ospiteranno il Montespertoli, quinto con 38, in uno scontro diretto con vista playoff. E’ un’occasione di sorpasso che il team apuano non può lasciarsi sfuggire in un finale di campionato complicato dall’ammucchiata di squadre racchiuse in un fazzoletto, ben 6 nel giro di 4 punti, dal quarto al decimo posto, e anche dalla difficoltà di un calendario che contemplerà altri tre scontri diretti (Viareggio, Cecina e Cenaia).

Il Montespertoli arriva a Massa forte di una bella striscia di quattro risultati utili consecutivi. I 10 punti fatti in queste 4 gare, nelle quali hanno subito un solo gol, hanno consentito ai gialloverdi di rilanciarsi in classifica. In generale, nel girone di ritorno, i fiorentini stanno facendo meglio della Massese con 17 punti all’attivo contro i 13 delle ’zebre’. Stiamo parlando di una squadra a cui non fa differenza giocare in casa o in trasferta e infatti è terza per punti fatti lontano dal suo stadio. I suoi 38 punti sono stati equamente divisi tra gare interne e esterne (19 a testa) con la differenza che ha disputato un match in più sul proprio campo.

La Massese, al contrario, è soltanto decima per punti fatti in casa ed è chiamata a un’inversione di tendenza del suo rendimento interno. Allo stadio Vitali i ragazzi del tecnico Pisciotta non rivincono una partita da 3 mesi e nel girone di ritorno hanno racimolato la miseria di 3 pareggi e 1 sconfitta. C’è bisogno di una scossa.

Almeno sotto il punto di vista dell’organico l’emergenza sarà meno acuta coi ritorni dalla squalifica di capitan Vignali e del tecnico siciliano. Andrei ha stretto i denti a Perignano dimostrando di poter giocare e rappresenta un altro rientro fondamentale. A questo punto rimangono fuori Bertipagani e Cecilia, che hanno finito la stagione, oltre al portiere Mariani e a Nannipieri. Davanti Pisciotta potrà disporre dell’intero parco offensivo (Buffa, Lorenzini, Ferrara e Vignali) e questo sarà sicuramente un bene visto che si tratterà di una partita di provare a vincere a tutti i costi ed in ogni modo.

Gian.Bond.