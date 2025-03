Eccellenza. "È un Montefano deciso a migliorare la classifica»

"Abbiamo raggiunto la tranquillità, ma vogliamo onorare il campionato fino alla fine e soprattutto siamo decisi a migliorare la classifica". Il direttore sportivo Lorenzo Gigli svela l’atteggiamento del Montefano impegnato alle 15 sul campo dell’Atletico Mariner in un match a cui i locali chiedono punti per la salvezza. "Ci faremo trovare pronti - spiega - alla loro esigenza di classifica". All’andata i viola si sono assicurati i 3 punti in palio. "Entrambe – ricorda il diesse Gigli - eravamo in una fase complicata, noi siamo riusciti a centrare la vittoria e di chiudere il girone di andata con altri successi. Insomma, è stato un match molto importante". Ma quell’Atletico è stato poi modificato. "Vero, hanno effettuato diversi cambiamenti ed è una realtà viva e che ha dimostrato su ogni campo di essere all’altezza della situazione". La squadra dovrà mettere sul piatto un qualcosa in più per bilanciare le tante motivazioni della squadra di casa. "Ci faremo trovare pronti, ma anche noi siamo animati da stimoli perché vogliamo chiudere nella migliore posizione di classifica. Inoltre queste partite rappresentano una vetrina a livello di squadra e individuale". Per oggi il tecnico Amadio non potrà contare sull’infortunato Pincini.