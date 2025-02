Eccellenza. È un Montefano soddisfatto a metà

"Il pareggio è in risultato giusto, forse noi avremmo potuto essere più attenti una volta passati in vantaggio ed è da questo che nasce il rammarico". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, analizza la partita disputata a Monte Urano. "La vittoria – aggiunge – avrebbe avuto un valore altissimo perché ci avrebbe permesso di compiere un significativo passo avanti verso la salvezza". Invece c’è ancora da stringere i denti. "Avremmo potuto fare diventare migliore la classifica portandoci a +8 dai playout e a -4 dalla zona playoff. Siamo rimasti nel limbo per cui c’è da rimboccarsi le maniche per tirarci fuori al più presto dai guai e l’unico modo è fare risultato per non farsi risucchiare da chi ci sta sotto". A Monte Urano è stata una gara complicata. "Ho visto un avversario vivo che nel finale ha sfiorato anche il gol della vittoria, mentre noi abbiamo avuto le nostre occasioni". A questo punto del campionato si guarda sotto per non correre rischi e l’unico modo è fare punti. Il calendario propone al Montefano il derby casalingo con il Chiesanuova, domenica si profila una partita ricca di insidie per i viola che devono centrare il traguardo della salvezza.