Eccellenza. E’ un super Viareggio. Battuta la Massese

Massese

1

viareggio

2

MASSESE: Gatti, Maffei (46’ Grasso), Marchini (61’ Favret), Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli (53’ Marabese), Caponi, Buffa, Mariani (46’ Centonze), Lucchesi (77’ Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Vazio, Baudi. All. Marselli.

VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Ivani, Lollo (42’ Gabrielli I.), D’Alessandro, Bertacca, Apolloni, Belluomini (71’ Bertelli), Pegollo (86’ Morelli), Gabrielli G., Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Maurelli, Giannotti, Baroni, Tieu. All. Vangioni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 16’ Galligani (V), 41’ Buffa (M), 43’ Gabrielli G. (V).

Note: spettatori 560; angoli 5-4; espulso 85’ Lasagna; ammoniti Gabrielli G., Pegollo, Marselli, Gabrielli I.; recupero 4’ e 5’.

MASSA – Grande prova di forza del Viareggio che ha espugnato lo stadio comunale di Massa imponendosi con merito contro una rivale diretta al titolo al cospetto oltretutto di un folto pubblico ostile. Adesso la squadra di Vangioni è al secondo posto in classifica a un solo punto dalla coppia di testa formata dalla Lucchese e dal Prato.

I bianconeri viareggini hanno colpito alla prima occasione. La difesa apuana è rimasta sorpresa da un lancio di Gabrielli con Galligani che ha infilato sul primo palo dopo un dribbling a rientrare. La Massese ha accusato il colpo e rischiato il tracollo al 29’ quando un errato retropassaggio di Mariani ha mandato in porta Galligani. Gatti ha fatto il miracolo ribattendo il tiro e Pegollo sulla respinta ha mandato alle stelle. I locali si sono ripresi e Buffa, dopo aver fallito l’impatto con la sfera su cross di Maffei al 33’, si è riscattato al 41’ deviando in gol di testa un tiro di Caponi. Poco prima Gatti aveva compiuto un’altra prodezza su Galligani (35’).

Il Viareggio ha preso gol in dieci uomini perché era fuori Lollo, uscito subito dopo per infortunio. La gioia della Massese è durata pochissimo perché Gabrielli con un bolide sotto la traversa ha segnato subito dopo (43’). Finale scoppiettante con Gatti che ha compiuto un’altra prodezza su Galligani presentatosi di nuovo davanti (45’). Nucci è volato su tiro a giro di Lucchesi (46’) ed il Viareggio ha sprecato un contropiede in 4 contro 2 con Ivani che ha colpito il palo (47’).

Nella ripresa la Massese ha giocato stabilmente nella metà campo avversaria ma creando poco. Al contrario il Viareggio in contropiede ha costretto Gatti ad altre tre paratone: la prima al 54’ su Pegollo, le altre due su Galligani al 87’ e 93’ con i massesi in dieci per l’espulsione frettolosa di Lasagna (85’) per un fallo a metà campo.

Gianluca Bondielli