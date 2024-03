Eccellenza, ecco il derby: "Rata, serve la vittoria"

"Da qui alla fine cercheremo di vincerle tutte perché dobbiamo assicurarci i playoff". È quanto dice Alessandro Mancini, centrocampista della Maceratese, che guarda alla partita contro la Sangiustese come prima tappa del percorso per centrare tale obiettivo. "Sarà una gara difficile – anticipa – in cui dovremo affrontare gli avversari come se fossero in testa alla classifica. Soprattutto dobbiamo dare continuità ai risultati". I rossoblù hanno bisogno di punti per risalire la china e queste gare sono ricche di insidie, come del resto la Maceratese ha verificato quando è tornata a mani vuote dalla gara a casa del fanalino di coda Azzurra Colli. "La lezione di quella partita – ricorda – è che non dobbiamo guardare la classifica altrui, ma dobbiamo approcciare bene la gara e cercare di sbloccarla subito".

Il centrocampista spiega cosa gli chiede l’allenatore Pieralvise Ruani. "Mi chiede tanta corsa, forza, un po’ di qualità e di propormi con o senza palla". Il giocatore parla del campionato. "È più difficile di quanto mi aspettassi, le squadre sono forti, sono ben attrezzate e danno filo da torcere. Tuttavia – conclude Mancini, classe 2002 – mi aspettavo anche una Maceratese in una migliore posizione di classifica".