Eccellenza, ecco il quadro. Inizio super nel girone B

La LND Toscana ha reso noto i calendari dei gironi A e B del campionato di Eccellenza Regionale. Il cammino verso la Serie D, che inizia il 14 settembre e si concluderà il 26 aprile 2026, si annuncia subito scoppiettante, specialmente nel girone B, dove sono raggruppate ben 8 delle 9 squadre fiorentine (la Sestese è l’unica nel girone A). Il calendario di questo girone si prospetta come uno dei più competitivi degli ultimi anni, con diverse formazioni che partono con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista.

Le favorite, come Antella, Rondinella, Sansovino e Mazzola, promettono scintille fin dalle prime giornate. Anche squadre come Asta, Colligiana, Figline e Sangiovannese si candidano a recitare un ruolo importante. Le prime sfide promettono di regalere subito confronti di alto livello che potrebbero già delineare le gerarchie del campionato.

Il calendario del girone "B" parte subito in quarta con Affrico, Antella, Grassina, Lanciotto Campi e Signa che debuttano in casa, mentre Rondinella, Figline e Lastrigiana vanno in trasferta. Alla 2ª il derby Rondinella-Affrico, alla 4ª giornata Mazzola-Antella e alla 6ª giornata match clou, come Rondinella-Antella e Figline-Grassina. I derby Antella-Grassina e Signa-Lastrigiana si giocheranno solo alla 14ª giornata. Queste le partite della 1ª giornata: Affrico-Sansovino, Antella-Baldaccio Bruni, Certaldo-Colligiana, Castiglionese-Rondinella, Grassina-Sangiovannese, Lanciotto-Figline, Signa-Valentino Mazzola, Sport Club Asta-Lastrigiana.

Per quanto concerne il girone "A", la Sestese farà l’esordio in casa con il Real Forte Querceta, mentre la partitissima con la Lucchese sarà in programma al Porta Elisa (9ª giornata) il 29 ottobre. Queste le partite della 1ª giornata. Larcianese-Poro Livorno Sorgenti, Castelnuovo Garfagnana-Viareggio, Cenaia-Sporting Cecina, Lucchese-Real Cerretese, Massese-Zenith Prato, Montespertoli-Fucecchio, San Giuliano-Belvedere, Sestese-Real Forte Querceta. Riposa Frates Perignano.

Giovanni Puleri