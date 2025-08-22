Eccellenza. Ecco le favorite

Il 35esimo campionato di Eccellenza prenderà il via domenica 7 settembre e finirà il 26 aprile. Nessun anticipo predeterminato, tutte e 16 le compagini giocheranno di domenica, ma i club potranno accordarsi per anticipare al sabato, previa richiesta e nei termini consentiti al Comitato Regionale della Figc. Stando a diversi addetti ai lavori sono almeno 5 le squadre più accreditate per la vittoria finale, ad iniziare dalla K Sport Montecchio Gallo, per proseguire con il Chiesanuova che si rinforzata. Poi ci sono il Tolentino e il Trodica che ha cambiato molto e ingaggiato giocatori di qualità e la Sangiustese, ma anche l’Urbania, affidata a un allenatore esperto come Antonio Ceccarini, potrebbe essere un outsider, come può essere un osso duro per tutte la Fermignanese di mister Simone Pazzaglia, altro allenatore griffato per la categoria. Hanno vinto gli ultimi 17 campionati: Bikkembergs Fossombrone, Sambenedettese, Ancona, Maceratese, Matelica, ancora Samb, Folgore F., Civitanovese, Sangiustese, Montegiorgio, Tolentino, Castelfidardo, Porto d’Ascoli, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, Civitanovese e Maceratese.

Le probabili formazioni delle quattro squadre del Pesarese. Fermignanese (4-3-3): Marcantognini; Santi, Mariotti, Fraternali, Labate; Giovanelli Fraternali, Bozzi, Patrignani E.; Cordella, Saidykhan, Cantucci. All. Simone Pazzaglia. K Sport Montecchio-Gallo (4-3-3): Cerretani; Camilloni, Nobili, Dominici, Mori (Notariale) ; Montagna, Carta (Sindic), Torelli; Russo (Sollaku), Rivi, Peroni. All. Stefano Protti. Urbania (4-2-3-1): Casadei; Kalombo, Dal Compare, Olivi, Antoniucci; Sarli, Conti; Triana, Vrioni, Manna; Fagotti. All. Antonio Ceccarini. Urbino (4-3-3): Angeloni; Nisi, Tamagnini, Bellucci, Boccioletti; Cusimano, Vagnarelli, Morelli; Palazzi, Fiorani, Altobello. All. Nico Mariani.

