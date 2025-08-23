Eccellenza: entrambi in prova da Marmorini. Zoppi gol decide il test. La Sangio su Diallo e Granado. Difensore e bomber nel mirino

SAN GIOVANNI

Vittoria in amichevole per la Sangiovannese, che giovedì sera a Montagnano ha incontrato i ragazzi di Roberto Fani militanti in Promozione battendoli di misura, 1-0, grazie al gol dell’esterno destro Leonardo Zoppi al quarto d’ora della ripresa, bravo a mettersi in area di rigore il pallone sul mancino e a battere all’angolino basso un altro ex della gara come il portiere Thomas Scarpelli.

L’allenatore azzurro Stefano Calderini ha confermato il modulo con il quale ha giocato queste prime sgambature stagionali ovvero il 3-4-2-1 composto da Barberini in porta, linea difensiva formata da destra da Stopponi, capitan Manes e Diallo, centrocampo sempre con lo stesso ordine Zoppi, Gori, Noferi e Perin con Castrovilli e Batistini sulla trequarti a supporto dell’unica punta Borri.

Il risultato poteva sbloccarsi già nel primo tempo con almeno tre parate decisive di Scarpelli, un’occasione importante gettata al vento dai locali oltre alla consueta girandola di sostituzioni nel corso della ripresa dove i due tecnici hanno, giustamente, fatto ruotare tutto l’organico a propria disposizione.

Nella Sangiovannese, peraltro, ha debuttato un nuovo atleta che da alcuni giorni sta allenandosi con il gruppo vale a dire il senegalese classe 2007 Diallo, difensore mancino che Calderini ha schierato da braccetto nel solito ruolo occupato fino a questo punto dal coetaneo Nocentini.

Il giocatore, alla sua prima esperienza in Italia, è stato punto di forza delle nazionali giovanili del suo paese e il suo eventuale ingaggio sarà valutato alla pari di quello dell’ex attaccante della Sansovino Leonardo Granado.

Si tratta di un brasiliano di 31 anni, anch’esso a San Giovanni da alcuni giorni, che oltre alla parentesi in Valdichiana ha girato in lungo e largo e l’Italia vincendo un campionato, due anni fa, con il Siena. Esperienze, per lui, anche all’estero, quindi si tratta di un profilo sicuramente interessante.

Domani, intanto, si torna di nuovo in campo nell’amichevole che si giocherà al Fedini alle 16 contro la Rufina.

Massimo Bagiardi