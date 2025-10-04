Eccellenza. Esame Zenith Prato per la Larcianese

Nella quarta giornata del girone A di Eccellenza la Larcianese sarà impegnata in trasferta in casa di pratesi dello Zenith. La gara sarà giocata allo stadio Chiavacci di Prato, con fischio d’inizio programmato per le ore 15. In classifica la formazione avversaria ha sei punti, uno in più della Larcianese. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto in trasferta (0-2) contro la Sestese. Un successo importante che lancia la formazione pratese nell’alta classifica. Sarà sicuramente una delle formazioni pretendenti al successo finale. Un pronostico che diversi addetti ai lavori hanno ufficializzato già nel corso dell’estate. In panchina siede mister Simone Settesoldi, che ha vestito anche la maglia della Pistoiese. Per la Larcianese si tratta di una gara con un alto tasso di difficoltà. Tornare da questa trasferta con un risultato positivo, anche un pareggio, sarebbe da considerate soddisfacente per tutto l’ambiente viola. Ricordiamo che lo Zenith è retrocesso dalla Serie D la scorsa stagione per colpa di una penalizzazione, sennò con molta probabilità ce l’avrebbe fatta a salvarsi.

La Larcianese che arriva dal pareggio beffa di domenica contro lo Sporting Cecina, per una rete subita all’ultimo secondo del quinto minuto di recupero, affronta questa gara, consapevole che di fronte avrà una formazione forte, attrezzata in ogni reparto. Mister Maurizio Cerasa dovrà sempre inventare il reparto difensivo, poiché Samuele Di Giulio dovrà scontare altre quattro giornate di squalifica e Filippo Belluomini non si è ancora ristabilito dall’infortunio alla caviglia. Il resto delle rosa sarà tutta a disposizione. La squadra viola, nella tre gare disputate ha raccolto cinque punti, ma potevano essere di più, se consideriamo i due pareggi subiti allo scadere di due partite. Un bilancio comunque positivo per una squadra che dopo sette anni è tornata a giocare il campionato di Eccellenza.

Massimo Mancini