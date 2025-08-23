Eccellenza. Faenza in palla, sei gol alla Virtus. Domani il debutto in Coppa a Solarolo

Nei giorni scorsi, il Faenza di Eccellenza ha vinto 6-1 la sfida in famiglia con la Virtus Faenza di Prima categoria, con reti di Marocchi, Lanzoni, Bonavita, Cavolini e doppietta di Ulivieri. Il match ha concluso una serie di partite amichevoli, tutte in trasferta, cominciate con la vittoria 2-1 con il Bakia Cesenatico (Lanzoni e Missiroli su rigore) e la sconfitta di misura 0-1 con il Cervia United. La formazione biancoazzurra è migliorata progressivamente nell’assetto e nelle prestazioni nel corso di questi venti giorni, con il crescere della condizione atletica e il recupero di alcuni giocatori.

"Il lavoro specifico volto a riprendere la condizione – ha commentato il preparatore atletico Francesco Di Nunzio – è stato svolto secondo programma. Tutti si impegnano al massimo in allenamento. Siamo tutti motivati e pronti per gli impegni ufficiali". Soddisfatto del percorso finora svolto è parso l’allenatore Nicola Cavina (a sinistra, con Di Nunzio): "Nel match contro la Virtus, che era peraltro alla prima amichevole e più indietro nella preparazione rispetto a noi e con alcune assenze, la nostra squadra ha mantenuto intensità e si è dimostrata compatta per tutto il match. Ho potuto provare diverse soluzioni di gioco e si sono viste buone cose. Stiamo lavorando con impegno. C’è ancora da fare, ma l’impressione è che siamo sulla strada giusta".

Domani, alle 17.30, il Faenza debutterà in gare ufficiali, affrontando in trasferta il Solarolo in Coppa Italia. È il prologo all’esordio in campionato della successiva domenica sul campo del Mesola. Intanto altri biancoazzurri della passata stagione hanno trovato una nuova collocazione. Il centravanti Aleks Grazhdani (20 partite, 4 gol) si è accasato al Russi e sarà quindi avversario del Faenza, già dalla partita di Coppa di mercoledì 10 settembre. Nuova maglia anche per altri giovani della U19. Andrea Emiliani è passato alla Virtus Faenza, mentre Mirko Luzi e Mattia Zoli si sono trasferiti rispettivamente al Meldola e Faventia (Seconda categoria).