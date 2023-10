ECCELLENZA. Fanani: "Per il River una grande prova e vittoria meritata»

Bella vittoria. Contro il Lanciotto Campi il River Pieve ha ritrovato quella grinta e quella determinazione che dovrà mantenere anche in futuro. "Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra che vanta ottime individualità – afferma il trainer Fanani – . Siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, ma il Lanciotto è riuscito a pareggiare quasi subito. Il primo tempo è stato molto combattuto da entrambe le parti. Noi abbiamo avuto più possesso palla, ma non siamo riusciti a segnare il secondo gol. Nel secondo tempo c’è stata l’espulsione di Leshi, ma, malgrado l’inferiorità numerica, abbiamo giocato bene. Poi, intorno al 30’, c’è stato lo splendido gol di Canessa. Successivamente non abbiamo rischiato quasi niente ed anzi, siamo andati vicini al terzo gol". "Nel complesso – conclude l’allenatore – una prestazione eccezionale e una vittoria davvero meritata". Si rigioca domenica a Cecina.

Federico Santarini