Eccellenza: fatale la sonora sconfitta in casa della Sangiovannese. L’esperto allenatore domenica era in tribuna al Fedini. Palazzi esonerato, la Baldaccio a Battistini

ANGHIARIMario Palazzi non è più l’allenatore della Baldaccio Bruni che ha affidato la panchina a Pierfrancesco Battistini (nella foto). La notizia del cambio di guida tecnica in casa anghiarese è arrivata nella giornata di ieri. La Baldaccio ha optato per il cambio dopo il pesante ko con il quale la formazione della Valtiberina è tornata a casa dallo stadio Fedini. Domenica scorsa infatti la Sangiovannese si era imposta per 5-1 nei confronti della formazione allenata da Palazzi. Poche ore dopo il passo falso che ha lasciato al momento la Baldaccio al quintultimo posto con quattro punti all’attivo è arrivata la notizia del cambio in panchina. Palazzi paga i recenti risultati ottenuti tra Coppa e campionato. In estate era stato confermato alla luce dell’ottimo finale di stagione nel passato torneo dove aveva portato la Baldaccio a lottare in alto. In estate era maturata la conferma uniin sede di mercato di elementi esperti come Gorini, Quadroni e Bartoccini, senza dimenticare la partenza dopo pochi giorni di allenamenti del portare Quadroni che ha costretto la Baldaccio a correre i ripari. Poi tra Coppa e campionato i risultati non sono stati giudicati all’altezza da parte della dirigenza. Il club della Valtiberina qualche ora dopo ha scelto il nome del sostituto: si tratta dunque di Battistini, tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni, avvistato in tribuna in occasione di Sangio-Baldaccio.

Matteo Marzotti