Eccellenza. Fcr e Fratta in Coppa

Torna il mercoledì di Coppa Italia di Eccellenza, intitolata a ‘Dorindo Sanguanini’: in campo le forlivesi Fcr e Fratta. Ghiotta chance, nel girone 8, per i biancorossi di mister Daniele Mordini che fanno visita a un Faenza già aritmeticamente certo della qualificazione agli ottavi di finale. Un eventuale blitz al ‘Bruno Neri’ (fischio d’inizio alle 20.30) consentirebbe a Salomone e soci di staccare il pass per il turno successivo. Nell’altra sfida, derby ravennate tra Solarolo e Russi, appaiate a 1 punto, che devono vincere e sperare in un regalo dei manfredi. Classifica: Faenza 6; Fcr Forlì 2; Solarolo e Russi 1.

Nel gruppo 9, invece, servirà un miracolo alla Fratta per accedere agli ottavi. I biancoverdi di mister Malandri, ultimi a braccetto con lo Young Santarcangelo a quota 1 ma penalizzati da una peggior differenza reti rispetto ai clementini, ospitano al ‘Vasco Spazzoli’ (ore 20.30) un Pietracuta con la pancia piena e la testa già agli ottavi. Nell’altra sfida lo Young Santarcangelo riceve la Sampierana. Classifica: Pietracuta 6; Sampierana 3; Young Santarcangelo e Fratta 1.

m. lo.