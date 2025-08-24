Eccellenza. Fcr e Fratta Terme al debutto

L’Fcr Forlì riparte da Russi. Al ‘Bruno Bucci’ (fischio d’inizio alle ore 17.30) Salomone (ex di turno) e compagni proveranno a impallinare i falchetti per regalarsi un debutto stagionale rock nel primo turno della fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza. "Finalmente si inizia con le partite vere – attacca Daniele Mordini, tecnico dei biancorossi –, sebbene purtroppo abbiamo diversi infortunati che speriamo di recuperare nelle prossime due settimane. Quindi sarà un bel test per verificare a che punto è il gruppo, inclusi i più giovani alla prima esperienza coi grandi e sui quali riponiamo grande fiducia". Mordini aggiunge: "Veniamo da quattro settimane di lavoro intenso e mi preme ringraziare i ragazzi per l’atteggiamento e la serietà che hanno dimostrato nonché la società per averci messo nelle condizioni di poter lavorare al meglio".

In campo anche il Fratta Terme, che segna il debutto nel pianeta Eccellenza ovviamente sempre in Coppa. Al ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno (ore 17.30) i termali scenderanno in campo nella tana della Sampierana. "Si inizia a fare sul serio – carica l’ambiente mister Enrico Malandri –: ora arrivano le partite ufficiali. Ci siamo allenati bene durante i venti giorni di preparazione e sono convinto che siamo pronti per partire in questa nuova avventura". Con un occhio ad oggi e uno a domenica prossima, quando la Fratta esordirà in campionato niente di meno che al ‘Mazza’ di Ferrara contro l’Ars et Labor, società nata dalle ceneri della fallita Spal. "Contro la Sampierana – spiega Malandri – inizieremo a provare anche qualcosa in vista del campionato. Ma abbiamo tutta l’intenzione di onorare la Coppa e prendere molto seriamente l’impegno", giura il tecnico biancoverde.

Marco Lombardi