Eccellenza. Fedele e Ubirti blindano le porte: Terranuova e Castiglionese si fermano sul pari

TERRANUOVA

0

CASTIGLIONESE

0

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Minatti (18’ s.t. Viganò), Arnetoli (57’ Petrioli), Cioce, Saitta, Bega, Marini (63’ Mannella), Privitera, Ortiz Lopez (71’ Taflaj), Massai, Ceppodomo (54’ Sacconi).

All. Becattini.

CASTIGLIONESE (4-2-3-1): Ubirti, Meoni, Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci, Borghesi (75’ Cecci), Minocci, Falomi (75’ Castaldo), Ricci (88’ Imparato), Viciani (86’ Tacchini).

All. Fani.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Note: Ammoniti Menchetti, Minatti, Privitera, Castaldo.

TERRANUOVA - Terranuova e Castiglionese si dividono la posta in palio. Termina a reti bianche il derby aretino tra le squadre di Becattini e Fani, un risultato giusto per quello che alla fine si è visto in campo. I padroni di casa tentano subito il colpaccio partendo forte fin dalle prime battute dell’incontro. Dopo neanche un minuto è decisivo Menchetti nel fermare sulla linea un destro di Massai. Ubirti pochi istanti prima aveva lasciato la porta sguarnita, uscendo troppo in anticipo. Al 27’ i viola si divorano una ghiotta palla gol. Ricci percorre tutto il campo indisturbato, tenta la conclusione, ma Fedele agguanta senza problemi. Ancora brividi sullo scadere del primo tempo, con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta terranuovese e sfila tra i piedi di Falomi che non riesce a deviare in porta. Al rientro dagli spogliatoi è Bega che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mannella indirizza di testa la sfera sul fondo. L’ultima chance se la gioca Privitera scaraventando una diagonale in porta, ma Ubirti si immola per difendere il risultato. Termina quindi con un salomonico 0-0. Il Terranuova scivola al terzo posto, superato dal Signa che ha adesso un punto di vantaggio. La Castiglionese resta a meno due dal primo posto utile per la zona playoff.

Francesco Tozzi