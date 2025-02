Eccellenza FEMMINILE. Aquilotte puntano dritte alla vittoria

Inizia il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza femminile e lo Spezia Calcio ospita la Praese: il via alle 17.15 al Ferdeghini con la direzione di Matteo Ricci di Spezia. Giornata che vede il big-match per il primo posto tra Vado e Genova Calcio distanziate di tre punti, la vittoria delle genovesi all’andata fa al momento la differenza fra le due squadre. La vittoria finale è corsa a due, lo Spezia naviga invece a metà classifica con 15 punti. All’andata la sfida con la Praese terminò con un pirotecnico 4-4. Per le aquilotte oggi obbiettivo vittoria. Le altre partite della giornata: Entella-Sestri Levante, Novese-Busalla, Speranza-Albenga, Vado - Genova Calcio e Spezia-Praese. In classifica Genova 30 punti e Vado 27, in coda dopo l’ esclusione del Carpena, il Serrà Riccò incamera una penalizzazione di 3 punti dovuta alla rinuncia al match contro lo Spezia.

Marco Zanotti