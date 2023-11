Eccellenza femminile. Audax Rufina in forma. Che sfida col Lebowski

Audax Rufina calcio femminile, che bella realtà. La squadra prende parte al campionato regionale di Eccellenza e vuole essere un punto di riferimento del calcio in rosa per il territorio di Valdisieve e Mugello. La valida formazione ha avuto un buon inizio di stagione con due successi in Coppa Toscana contro Vigor Rignano e Badesse di Siena, mentre in campionato ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Domenica prossima e sarà una giornata speciale con l’atteso derby fra Audax Rufina e la capolista Centro Storico Lebowski, che si giocherà alle 14,30 allo stadio Fabio Bresci di Rufina. Una sfida che promette bel gioco ed emozioni. Il gruppo Audax Rufina femminile è stato costruito dal direttore sportivo Vittorio Peluso con tanti nuovi innesti che uniscono esperienza e gioventù. Il campionato di Eccellenza è formato da 10 squadre di varie zone della Toscana.

"Voglio ringraziare la società - afferma il ds Vittorio Peluso - che dà credito e lustro al calcio femminile. L’obiettivo è di crescere e ben figurare in un campionato molto competitivo. Brillanti i successi in Coppa che possono aprire la strada per le finali regionali. La squadra è stata affidata da due settimane all’allenatore Alessandro Morrocchi che vanta trascorsi nel calcio femminile, sia nelle giovanili della Florentia che nel Lebowski. Personaggio giovane ma di esperienza".

Rosa giocatrici Audax Rufina femminile: Alice Cappelli, Livia Gonzi, Matilde Fantini, Gemma Meucci, Boralda Aliaj, Silvia Crescioli, Emma Hill, Ginevra Monticelli, Elena Cipriani, Rosanna Avendato, Cristina Peluso, Claudia Marchi, Cristina Martelli, Sofia Corazzi, Alessia Fabbri, Chiara Bilardo, Corinna Modaffari, Clelia Innocenti, Sofia Minisini, Matilde Popeschi, Marta Zecchi, Caterina Pieri, Marsida Milaqi, Alice Cipani. Allenatore Alessandro Morrocchi (subentrato a Giulio Franchini), vice allenatore Riccardo Tanini, dirigente Emanuele Ciavarella, massaggiatore Daniele Minisini, direttore sportivo Vittorio Peluso, presidente Massimo Francini, direttore generale Massimo Innocenti.

Francesco Querusti