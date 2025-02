Eccellenza femminile - Nella semifinale di andata le rossoblù hanno vinto 2-0 con il Csl Prato. Rinascita Doccia ipoteca la finale

Atto primo, missione compiuta per il Rinascita Doccia di Sara Colzi nell’andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza di calcio femminile. Le rossoblù nella gara di andata in casa hanno battuto il Csl Prato Social Club con un secco 2-0, maturato tutto nel primo tempo con reti di Papi e di Xhemaj. Troppo rinunciataria la tattica delle ospiti pratesi che hanno provato a rintanarsi nella propria metà campo e giocare di rimessa, ma sono state punite. La squadra allenata da Sara Colzi ha mostrato buone individualità e un’ottima impostazione di gioco con ragazze motivate e con un gruppo unito.

Nell’altra semifinale il Livorno ha vinto in casa per 1-0 contro la favorita Casolese (gol di Lonzi al 38’ del primo tempo). Le gare di ritorno a campi invertiti il 16 marzo. FInale prevista il 30 marzo allo stadio Bozzi alle Due Strade a Firenze.

Domenica prossima 2 marzo però sarà ancora big match, in campionato: all’impianto sportivo Biagiotti di Sesto Fiorentino, con fischio di inizio alle 15, arriva proprio la Casolese, prima in classifica a 27 punti ma col turno di riposo ancora da scontare. Il Rinascita Doccia segue a 3 punti di distanza, ma ha già effettuato il turno di riposo. Un match che può valere molto in chiave promozione in serie C nazionale. Al Biagiotti è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che si preannuncia bella ed emozionante.

Nel fine settimana bene anche la formazione Juniores del Rinascita Doccia di Ruben Bellucci che è andata ad espugnare il campo della capolista Pisa (vittoria per 3-1) e si è posizionata in testa al campionato con 38 punti in 17 partite, due punti più del Pisa che ha una gara in meno ma che deve recuperare un match non facile contro il Lucca, quarto a 34 punti. Juniores in primo piano per un finale di stagione molto interessante.

