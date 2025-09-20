Eccellenza. Fermana, a Trodica sfida tosta. Guti: "Io darò anima e cuore»

La Fermana si avvicina al match di domani a Trodica con la convinzione che sarà necessaria la miglior versione dei canarini avendo contro la squadra regina del mercato di Eccellenza, a braccetto con il K-Sport Montecchio, e con ambizioni di altissima classifica. La Fermana ci arriva con un punto in più in classifica rispetto agli uomini di Buratti, anch’essi eliminati dalla Coppa Italia come i canarini, ma per mano del Tolentino. Da notare bene che in settimana sia Fermana che Trodica non hanno fatto turn over, mettendo in campo diversi titolari e dunque per molti calciatori domenica sarà la terza gara in sette giorni. Un fattore da tenere in considerazioni insieme a temperature ancora estive e al fondo sintetico dell’impianto trodicense. Chi in casa Fermana ha avuto modo in parte di risposare è il fantasista Alejandro Castillo Cabrera, per tutti Guti, fantasista mancino su cui vengono riposte molte aspettative da parte del club gialloblù. E’ stato proprio lui in coppa quasi a riaprire la sfida impattando bene la gara. Certo da lui si attendono gol e assist come quelli che ha sfornato lo scorso anno con l’Heraclea che ha trascinato alla promozione in D dopo la vittoria dell’Eccellenza campana. "Non ho alcun obiettivo personale in termini di gol e assist – ha affermato Guti ospite de Le Marche nel Pallone su Tvrs – ma l’importante è raggiungere l’obiettivo comune che ci siamo dati, io darò anima e cuore per riportare la Fermana dove deve stare, quindi in quelle categorie superiori dove è stata molto spesso protagonista. Abbiamo la mentalità giusta per farlo perché stiamo costruendo le basi per poi prenderci ciò che meriteremo noi e la società. Chiaramente vogliamo riportare i tifosi allo stadio anche in casa, è importantissima la loro presenza". Per lui, da sempre abituato a viaggiare, è la prima volta nella nostra regione. "Devo dire che nell’Eccellenza marchigiana ci sono squadre molto strutturate e non sarà facile". Parole importanti le ha sperse per mister Augusto Gentilini (foto). "È il miglior allenatore della categoria, si vede giorno dopo giorno, ci sta inculcando il fatto di dover diventare squadra, perché ora siamo un gruppo e dobbiamo fare il salto". Proprio Gentilini ha impostato la sua squadra con tre trequartisti in campo, un assetto chiamato ad offendere ma che necessità dei giusti equilibri. "Ci stiamo ancora conoscendo ma abbiamo una buona predisposizione al lavoro, vogliamo migliorare prima di tutto noi stessi e poi il gruppo. Per questo giocare tra noi è facile e l’intesa sta migliorando". Da vedere se in campo sarà ancora protagonista sull’esterno o, come si è visto di recente, la predisposizione ad andare a cercare sempre il centro del campo porterà a degli assestamenti.

Roberto Cruciani