Eccellenza. Fermana, esordio di campionato al Recchioni. Gli uomini di Gentilini aspettano la Civitanovese

Si avvicina a grandi passi la prima casalinga della Fermana di Augusto Gentilini in questa Eccellenza 2025-2026. Un esordio interno particolare in cui di fronte ci sarà quella Civitanovese affrontata in D circa cinque mesi fa e che torna di fronte ma in Eccellenza.

Gara con tante incognite in campo perché se è vero che entrambe sono partite con due pareggi all’esordio, è altrettanto vero che sono le due formazioni che hanno iniziato a sudare più in ritardo delle sedici che compngono il girone.

Gara particolare anche per il tecnico ospite Andrea Mercanti che ha guidato la Primavera della Fermana i tempi della Serie C e ora si ritrova da avversario al Bruno Recchioni.

Fermana che si avvicina alla sfida dopo una settimana in cui, salvo sorprese dell’ultim’ora, ha finalmente lavorato praticamente a gruppo compatto e quindi per Gentilini ci sarà anche la possibilità di fare delle scelte per quel 4-2-3-1 che ormai è il sistema tattico di riferimento. Poco o nulla nell’undici iniziale rispetto ad Urbino dovrebbe cambiare ma si potrebbe veder l’esordio dal primo minuto di Rodriguez, il centrale uruguaiano chiamato a portare solidità in difesa. Nelle due gare ufficiali disputate sono arrivati quattro gol al passivo e dunque un mini campanello d’allarme è suonato. Da vedere se al suo finaco ci sarà Scanagatta oppure Kieling a completare la coppia di centrali.

Di certo qualcosa in più potrebbe dire la rifinitura in programma oggi, prima del fischio d’inizio delle 15,30 di domenica prossima. E proprio nelle ultime ore, dopo il lancio della campagna abbonamenti, sono arrivati anche i prezzi dei tagliandi per le gare casalinghe. Per la tribuna centrale 25 euro (oltre al diritto di prevendita), ridotto (per donne, over 65, under 18, invalidi tra 74% e 99%) a 15 euro e gratis per under 14. Tribuna laterale invece con 13,50 (oltre ai diritti di prevendita) per l’intero, ridotto a 8 euro e under 14 gratis. I biglietti sono acquistabili sia presso Casa Fermana, online sul sito di vivaticket e anche sui punti vendita autorizzati. Sarà curioso vedere quanti saranno i presenti allo stadio in un derby che ha già perso in partenza la componente ospite alla luce del divieto di vendita dei tagliandi del settore ospite ai residenti in provincia di Macerata. Tra l’altro, come ha ampiamente annunciato in pre campionato, quelli del tifo organizzato canarino non saranno in tribuna e dunque non ci sarà quel classico calore che ogni volta accompagnava la sfida.

Un clima particolare che vedrà però le telecamere di Tvrs a trasmettere in diretta sul canale 13 del digitale terrestre la sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Recchioni per l’esordio di stagione dei Canarini.

r. c.