Eccellenza. Fezzanese a passo di carica. In dieci travolge il Bogliasco
Fezzanese 5 Bogliasco 2
Fezzanese 5 Bogliasco 2
FEZZANESE: Mazzola, Manfrone (52’ Nicolini), Stradini, Vietina, Masi, Aliboni (81’ Corrado M.), Corrado S. (73’ De Marco), Bruccini, Scarlino (77’ Baracchini), Scieuzo (46’ Salerno), Martinelli. A disp. Scopis, Galloro, Costa, Kane. All. Ponte.
BOGLIASCO: Mora, Orlando (73’ Serpe), Fanchini, Carta, Reffo (82’ Passo), Delfino, Moltedo, Alesso (46’ Consoli), Marrale, Sighieri (70’ Rizzo), Sciaccaluga. A disp. Gottero, Travaglino, Benvenuto, Traverso, Scarfo. All. Palermo.
Arbitro: Bergonzi di Savona (assistenti Pascale e Torrero di Genova).
Reti: 13’ Vietina, 43’ Marrale, 54’ e 69’ Bruccini, 64’ Corrado S., 75’ Scarlino, 92’ Rizzo (rig.).
Note: espulso al 43’ Vietina.
CASTELNUOVO MAGRA – Grande prova di forza e personalità della Fezzanese che, pur giocando in 10 dal 43’ per l’espulsione di Vietina, batte con un netto 5-2 il Bogliasco. meritato successo, il quarto consecutivo tra campionato e Coppa Italia, mantiene i verdi in testa alla classifica appaiati al Campomorone, a volta vittorioso 5-2 sulla Pro Recco. Già al 6’ Bruccini con un bellissimo tiro al volo, su lancio di Scieuzo, chiama Mora alla grande parata. Al 13’ Fezzanese in vantaggio con un preciso colpo di testa di Vietina su corner di Bruccini. Al 24’ Masi di testa scheggia la traversa su punizione di Bruccini. Al 29’ grande parata di Mora su conclusione da posizione defilata di Scieuzo.
Al 43’ su una ripartenza degli ospiti Vietina commette fallo su Marrale lanciato a rete. L’arbitro lo espelle e decreta una punizione che lo stesso Marrale calcia con una forte conclusione che, deviata dalla barriera spiazza, Mazzola consentendo al Bogliasco di pareggiare. Malgrado l’inferiorità numerica i ragazzi di Giulio Ponte si riportano in vantaggio al 54’ con una prodezza balistica di Bruccini che, vedendo il portiere fuori dai pali, segna con un millimetrico pallonetto dalla distanza. Al 64’ il tris del giovane Samuele Corrado su assist di Scarlino. Al 69’ il poker: cross di Salerno da destra per Nicolini che rimette in mezzo di testa per Bruccini che fa così doppietta da sottomisura. Al 75’ il 5-1 di Scarlino dopo un’irresistibile progressione in contropiede. Al 92’ Rizzo sigla il secondo gol genovese su rigore assegnato per un fallo di mano di Baracchini.
Paolo Gaeta
