Eccellenza. Figline, l’esperienza di Brunelli. Un innesto di qualità tra i pali

A una settimana dall’inizio ufficiale della stagione con il primo turno di Coppa Italia, il Figline ha rinforzato la propria rosa con l’inserimento del portiere Enrico Brunelli (nella foto), classe 1986, un giocatore di grande esperienza per la categoria. Brunelli ha militato in numerose squadre, tra cui Signa, Luco, Casale Fattoria, Zenith Audax, Maliseti Tobbianese e, nelle ultime due stagioni, Lanciotto Campi e Antella, sempre in Eccellenza. È un portiere autorevole, che fa della fisicità tra i pali e della sicurezza nelle uscite i suoi punti di forza, oltre a saper guidare al meglio la difesa. Con il suo arrivo, l’area tecnica capeggiata da Maurizio Tanfani, completa il reparto dei portieri, che già include i giovani Daddi, Tortelli e Fratini. Intanto, prosegue la preparazione della squadra allenata da Francesco Mocarelli. Per domani è prevista un’amichevole contro l’Empoli Primavera (ore 17,30) presso l’impianto sportivo di Petroio e un’altra mercoledì 27 agosto sul campo di Reggello.

G. Pul.