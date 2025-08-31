Eccellenza, fischio d’inizio alle 17.30. Dimenticare la Coppa e i tremila dello stadio Mazza. Il Mesola debutta in categoria ospitando il Faenza

"Dimentichiamo subito la Spal, perché sicuramente domenica è stata una buonissima prestazione, in un ambiente particolare come quello dello stadio Mazza, e da oggi concentriamoci sul campionato, dove contano solo i 3 punti". E’ ancora una volta il pragmatismo di mister Oscar Cavallari, allenatore del Mesola, dopo la bella prestazione contro la Spal a riportare immediatamente la formazione dei castellani al vero obiettivo della società ovvero la salvezza. "Sono molto soddisfatto della gara che hanno fatto i ragazzi sopratutto dell’approccio dimostrato nella ripresa – prosegue analizzando il post Coppa –. E’ stato il modo giusto per affrontare una squadra come la Spal con un alto tasso tecnico". Il mister propone sempre il proprio mantra ovvero "rispetto per tute le formazioni, ma nessun timore ed affrontare sempre la gara per ottenere il miglior risultato possibile. Non cambierò modulo rispetto a quello messo in campo con la Spal, ma la differenza sostanziale sarà quella che incontriamo il Faenza (oggi alle 17,30), una squadra che lotterà per la salvezza come noi. Quindi un confronto dal doppio valore". La struttura della squadra è pressoché quella dello scorso anno, con 17 calciatori confermati "per cui – continua Cavallari – continuerò a giocare con quel sistema di gioco. Domenica ha messo in campo all’inizio quegli 11 giocatori, ma in panchina c’erano altri ragazzi che potevano entrare ed altrettanto validi come Crosara, Telloli, De Angelis, Rivas, il nuovo acquisto Rokas e altri. Anche oggi ne mando in campo 11 ma gli altri sono tutti pronti a entrare con la stessa determinazione e voglia di fare bene. Lo abbiamo espresso fin dall’inizio che il nostro obiettivo sono i 40 punti, che vorrebbero dire la salvezza". Tutta la dirigenza si aspetta una bella risposta dai tifosi oggi pomeriggio.

cla. casta.