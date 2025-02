Eccellenza. Foiano, derby in chiave salvezza. Al Pini arriva la Sinalunghese

Un derby è sempre un carico di emozioni e a rendere ancora più interessante questo Foiano-Sinalunghese che inaugura con 24 ore di anticipo la 22esima giornata del campionato di Eccellenza ci si mette anche la classifica. La sfida tra amaranto e rossoblù è di quelle per cuori forti. I locali - in campo in anticipo per evitare la concomitanza con il carnevale - stazionano al penultimo posto in classifica con i loro 18 punti, gli stessi di una Sinalunghese che sta cercando di tirarsi fuori da acque decisamente agitate e pericolose. Il Foiano, tanto per dare qualche numero, non vince da nove giornate in cui ha raccolto solo due punti, scivolando in zona rossa nonostante il cambio di guida tecnica. Per la Sinalunghese sono arrivati quattro punti nelle ultime due uscite che hanno riportato sorriso e soprattutto fiducia nei mezzi dei rossoblù. Quella di questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio dei Pini sarà quindi una sfida decisamente delicata dove il pareggio potrebbe non bastare a nessuna delle due formazioni visto che la quota salvezza è distante otto punti, e la Fortis Juventus, ultima della classe, è in ritardo di una sola lunghezza rispetto alla Sinalunghese e agli amaranto del tecnico Santoni.

Matteo Marzotti